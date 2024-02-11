AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’nde gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında beyaz bir araç içinde sokağa gelen kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı anında sokakta bulunan Ebru Güneş başından vurularak ağır yaralandı. Ağır yaralanan Güneş'in hayati tehlikesi devam ediyorken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Saldırı anında sokakta bulunan Ebru Güneş başından vurularak ağır yaralandı. Ağır yaralanan Güneş'in hayati tehlikesi devam ediyorken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN YARALILARA ZİYARET

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de düzenlenen saldırıda yaralanan Ebru Güneş'i hastanede ziyaret etti. Yerlikaya, “Gerçek anlamda demokrasi şöleni olan bu yerel yönetimlerimizin seçimlerini en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, bu demokratik ortamımıza da kim yan bakıyorsa onlara da bizim hiç düz bakmak gibi bir niyetimiz yok. Milletimiz, birlik beraberlik içinde bu seçimi güzellikle gerçekleştirecektir" dedi.

Yerlikaya, Güneş'in ameliyattan çıkarak yoğun bakıma alındığı yönünde bilgi verdi. Yerlikaya, Ebru Güneş'in doktoru ve yakınlarıyla konuştuktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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“DEMOKRATİK ORTAMIMIZA KİM YAN GÖZLE BAKIYORSA BİZİM DE ONLARA HİÇ DÜZ BAKMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Duamız Ebru kardeşimizle. Cenabı Allah en kısa zamanda onu öncelikle ailesine, sevenlerine, hepimize bağışlasın diye dua ediyoruz. Yoğun bakımda, ameliyatı bitti. Bu saldırıyı kimler yaptıysa lanetliyoruz. Emniyetimiz, valimiz, istihbaratımız, hepimiz bu olayı aydınlatma noktasında gayret gösteriyoruz. Sıkı çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu kim yaptı, arkasında kim var, niyeti ne? Hep birlikte bunu aziz memleketimize açıklayacağız ve şüphelileri adaletle teslim etmekte kararlıyız. Ama şunu söyleyeyim; biz 31 Mart seçimi öncesinde, seçim günü ve seçime dakikalar kala her seçimde olduğu gibi seçim güvenliği, seçimin huzur ortamında yapılmasıyla ilgili büyük bir tecrübemiz var. Güvenlik birimlerimizle beraber hiç kimse merak etmesin. Gerçek anlamda demokrasi şöleni olan bu yerel yönetimlerimizin seçimlerini en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, bu demokratik ortamımıza da kim yan bakıyorsa onlara da bizim hiç düz bakmak gibi bir niyetimiz yok. Milletimiz, birlik beraberlik içinde bu seçimi güzellikle gerçekleştirecektir. Her zaman sizlerle bir araya geldiğimiz zaman basın mensuplarıyla bir araya geldiğimizde bunu paylaşıyoruz. Şu anda da zaten emniyetimiz çalışıyor. Şimdi oraya gidiyorum. En ufak bir gelişme olduğunda da bunları sizinle beraber paylaşacağız" şeklinde konuştu.

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BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyla ilgili yapılan açıklamada "10.02.2024 tarihinde Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

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PEŞ PEŞE TEPKİLER

Demokrasiye yapılan bu saldırıya siyasiler sert tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının uzun namlulu silah ve tabanca ile yapıldığını açıklayarak “Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum” dedi.

‘SALDIRIYI LANETLİYORUM’

Saldırıya sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Silahlı saldırıyı lanetliyorum. Seçim sürecinin sağlıklı ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır” açıklamasını yaptı.

‘AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR’

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Bugüne kadar demokrasimizi hedef alan hiçbir eylem amacına ulaşamadı, asla ulaşamayacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Saldırıyı lanetliyorum. Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız.

‘AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Bugüne kadar demokrasimizi hedef alan hiçbir eylem amacına ulaşamadı, asla ulaşamayacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Saldırıyı lanetliyorum. Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız.