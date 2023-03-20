GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AK Parti'li Yılmaz’ın annesi, Bingöl’de toprağa verildi
ABONE OL

AK Parti'li Yılmaz’ın annesi, Bingöl’de toprağa verildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz’ın Ankara’da vefat eden annesi Saadet Yılmaz (83), memleketi Bingöl’de son yolculuğuna uğurlandı.

20.03.2023 - 13:41 | | Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)
AK Parti'li Yılmaz’ın annesi, Bingöl’de toprağa verildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın bir süredir rahatsız olan annesi Saadet Yılmaz, Ankara'daki evinde yaşamını yitirdi. Ankara’daki işlemlerin ardından bugün uçakla Bingöl’e getirilen Saadet Yılmaz için Said Nursi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Saadet Yılmaz, daha sonra Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Cevdet Yılmaz, “Annem vefat etti, öksüz kaldım. Anneme ve geçmişlerimize rahmet diliyorum. Acımızı paylaşan, mesaj ileten herkesten Allah razı olsun. Herkese sağlık, huzur ve hayatta ise anneleri ile bolca vakit geçirmelerini diliyorum” dedi.

GÜNCEL HABERLER

Bankanın açığını bulup 10 milyon TL'nin üzerinde vurgun yaptılar!

Bankanın açığını bulup 10 milyon TL'nin üzerinde vurgun yaptılar!

8'inci kattan düşen Ayşe Özgecan Usta'nın ölümünde korkutan şüphe! Kırık telefonun şifresi çözülemiyor

8'inci kattan düşen Ayşe Özgecan Usta'nın ölümünde korkutan şüphe! Kırık telefonun şifresi çözülemiyor

Yeniden Refah Partisi seçim kararını açıkladı

Yeniden Refah Partisi seçim kararını açıkladı