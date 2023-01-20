AK Partili Turan: Seçim büyük ihtimalle 14 Mayıs'ta olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

Turan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

(Seçim takvimi nasıl işleyecek?) Ramazan ayı 23 Mart-21 Nisan arasında, hac dönemi 1 haziran 1 Temmuz arasında, Kurban Bayramı da 28 Haziran 2 Temmuz arasında... Hem 1. turu, 2. turu planlamak zorundasınız. 18 Haziran'da seçim olsa 16'sında okullar kapanacak, millet tatile gidecek. 100 hacı adayımız hacca gidecek. Biz diyoruz ki 18 Haziran'a en erken tarih olsun. Kararın Meclis'ten çıkmasını isterdik.

Muhalefet Meclis'ten geçmesinin önünü kapatıyor. Mart'ın 9'u 10'u bu karar alınır. Eğer Cumhurbaşkanı bu kararı alırsa yasal süreç başlayacak. 14 Mayıs'ta da seçime gitme imkanı bulacağız.

THE ECONOMIST'İN TEPKİ ÇEKEN KAPAĞI

20 yıl içerisinde 15 seçim yapıldı. Halkımızdan başka referansımız olmadı. Sayın Erdoğan ile Türkiye'nin kaderi adeta özdeşleşti. Onlar diyecek Türkiye yapacak. Buna alışmışlar. Rusya-Ukrayna krizinde tüm dünyanın baktığı bir yer var. Ama Cumhurbaşkanımız iki liderle görüşen tek insan. Onlar Erdoğan'ın istemediği alan tam da bizim gurur duyduğumuz alan.

14 Mayıs'ın tarihi hatırasıyla diyoruz ki 'Yeter... Söz de karar da milletin' The Economist'in bizi sevmemesi bizim için gurur vesilesi. 'Erdoğan olmasın da ne olursa olsun' anlayışı içeride nasıl varsa dışarıda dar var. Ne demek diktatörlüğe yürüyormuşuz. Böyle olsa seçim mi olur? Halk ne derse o karar alınmayacak mı? Diktatörlüğü bırakın milletle yürüyen bir yol var içeride.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI TARTIŞMASI

2018'de yeni sisteme göre ilk defa başkan oldu. Halkın seçtiği ilk liderdi. Bu seçimi kazanır. 5 yıl sonra aday olmak isterse o zaman Meclis kararı gelir. Eski yıllarda 7 yılda seçilirdi Cumhurbaşkanı. Önceden Meclis seçerdi, şimdi halk seçiyor. Yeni sistemde ilk dönem bitiyor.

SEÇİM KANUNU DEĞİŞECEK Mİ?

Dön dolaş aynı konuların tartışılması çok vahim. Seçim tarihi günü esastır. 2010 yılında YSK'nın bir kararı var. Benzer bir itiraz olmuş. YSK 12 sene önce seçim günü esastır diye karar vermiştir.

6'LI MASANIN ADAYI KİM OLACAK?

Kılıçdaroğlu aday olsaydı çoktan açıklardı. Bu 6'lı masada hala krizi gösteriyor. Garip tablo ortada. Biz çözün diyoruz. Çıkın karşımıza, yarışalım istiyoruz. Kemal beyin cesareti olsa şimdiye kadar aday olur. Şimdiden yetki yokken kavga eden anlayışın bu ülkeye karşı ne faydası olabilir?

DAVUTOĞLU VE BABACAN'IN AÇIKLAMALARI

Sayın Davutoğlu'nun konuşmasını çok istiyoruz. Oyu küçük egosu büyük. Bizim gördüklerimizi halkın da görmesini istiyoruz. Binde bir alamayacaklar. Konya'da CHP'siz aday olsun yine alamayacaklar. Birinci tartışmaları Abdullatif Şener mi, Ahmet Davutoğlu mu? Konya'da kendi memleketinden seçilemeyecek. Hoca dedik, Başbakan dedik, hatıramız var dedik. Biz izlerken mahcup oluyoruz.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Kavga etmek istemiyoruz, iş üretmek istiyoruz. Anayasa değişikliğine grup olarak 'evet' diyoruz.

EYT, NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

AK Parti'nin kendisinden önceki sorunları çözmesinde iyi bir örnek bu. 'Yapacağım' dediği ne varsa hepsini yaptı AK Parti. Şimdiye kadar Ocak sonu gibi Meclis'e gelir, Şubat'ta görüşmelere başlanır. Önce komsiyon ardından Genel Kurıl görüşmeleri var. EYT meselesi 5 milyona yakın kişiyi ilgilendiriyor. Çok büyük bir sayı. 5 milyon çalışan emekliden bahsediyorsunuz. Kalifiyeli elemanlarını gönderecek, yeni işçi bulacak, tazminatları aynı şekilde. Bakanlığımız bunları çalışıyor. Ocak sonu gelir, Şubatta görüşürüz. Ümit ediyorum yakın zamanda Meclis'e gelir. Şubat ortasını geçmez diye ümit ediyorum. Yani Şubat ayı içerisinde bu konu halledeceğiz diye düşünüyorum.

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ

Bakanlığımız öncülüğünde çalışma devam ediyor. Ayrıntıları hem Bakanımız hem Cumhurbaşkanımız bir kaç gün içinde açıklayacaklardır diye tahmin ediyorum.