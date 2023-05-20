AK Parti'den Ä°zmir'de milletvekili adayÄ± olan SavcÄ± Sayan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 2. tur seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda, AydÄ±n'a gittiÄŸi sÄ±rada fenalaÅŸtÄ±. AydÄ±n Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan SavcÄ± Sayan'Ä±n kalp krizi geÃ§irdiÄŸi tespit edildi. Hastanede tedaviye alÄ±nan Sayan'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu ve tedavisinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. SavcÄ± Sayan'Ä±n resmi sosyal medya hesabÄ±ndan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

"2. tur seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na Ä°zmirâ€™de devam eden sayÄ±n SavcÄ± Sayan, AydÄ±n kanaat Ã¶nderleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere ilimize giderken yolda kalp krizi geÃ§irmiÅŸ olup, acilen hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. SavcÄ± Bey'in tedavisi devam etmektedir." (DHA)

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