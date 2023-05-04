Ã–zlem Zengin'in konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:Â HDP ve CHP'nin ittifakÄ±, Millet Ä°ttifakÄ±'nÄ±n Ã¶ncesine dayanÄ±yor. Daha evvel baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda uzlaÅŸarak TBMM'de Ã¶nemli iÅŸler yaptÄ±lar. En son yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Suriye tezkeresinde CHP ilk kez hayÄ±r oyu kullandÄ±. Bu desteÄŸi bir mecburiyete itafen deÄŸil, kamuoyundaki algÄ±yÄ± kÄ±rmak iÃ§in. Ã‡Ã¼nkÃ¼ PKK'nÄ±n aleni bir ÅŸekilde Millet Ä°ttifakÄ±'na destek vermesi baÅŸta Ä°YÄ° Parti olmak Ã¼zere vatandaÅŸlarÄ± rahatsÄ±z ediyor.Â

MÄ°THAT SANCAR'IN AÃ‡IKLAMALARIÂ

Fatma Kurtulan Ä°YÄ° Parti'ye dÃ¶nerek "Burada oturuyo5rsunuz, varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bize borÃ§lusunuz" demiÅŸti. Bu konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan grup baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Birinci hedef, seÃ§im aslÄ±nda KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve ErdoÄŸan arasÄ±nda gÃ¶rmÃ¼yorum.Â

BABACAN'IN "TÃœRKLÃœK DEÄžÄ°ÅžECEK" SÃ–ZÃœÂ

RahatsÄ±z edici. TÃ¼rkiye'de vatandaÅŸlÄ±k tanÄ±mÄ±yla bir itiraz yok. VatandaÅŸlÄ±k tanÄ±mÄ± Ã¼zerinde konuÅŸmak kolay olmamalÄ±. Kendi kimliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden engellenen tek baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ler olmuÅŸtur. Bunu yaparken DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu'dan Ã¶zellikle oy almayÄ± hedeflediÄŸi iÃ§in bir sÃ¶ylem iÃ§erisinde. Bu sÃ¶ylemin nereye gideceÄŸini hesaplayamadÄ±klarÄ± kanaatindeyim. Bu kavramlar oy almak iÃ§in telaffuz edilecek laflar deÄŸil, ayrÄ±ma gÃ¶tÃ¼recek dikkat edilmesi gereken sÃ¶zler.Â

"BÄ°RÄ°NCÄ° MESELE OY ALMAK DEÄžÄ°L"Â

YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸleri aile aile anlatÄ±yoruz. Birinci mesele oy almak deÄŸil. AK Parti'de Ã¶ncelik hedef vatandaÅŸÄ±n sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmek. Siyasette artÄ±k tek cevap yeterli gelmiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ insanlar kendilerini tek kimlikte tanÄ±mlamÄ±yor. GenÃ§ dediÄŸinizde tek bir kimlik yok. Z kuÅŸaÄŸÄ± laflarÄ±nÄ± Ã§ok dÃ¼zel buluyorum. Gelecekte bizi ne bekliyor diyorsanÄ±z siyastte Ã§oklu mesajlar. Ve bireysel cevaplara ihtiyaÃ§ var.Â

"CUMHURBAÅžKANIMIZ Ä°LK TURDA SEÃ‡Ä°LECEK"Â

CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ilk turda seÃ§ilecek. AK Parti de Meclis'te birinci parti olacak. TÃ¼m bunlar olurken bÃ¼tÃ¼n partiler mÃ¼thiÅŸ bir rekabet iÃ§erisinde, HiÃ§bir partinin tek baÅŸÄ±na kendi fikri seÃ§imi almasÄ±na yetmiyor.