Depremde en riskli bölge ama kentsel dönüşüm başvurusunda sonuncu! 'Kaçış yok çünkü sağlam bir yer'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına yapılan başvuru sıralamasında Adalar 4 başvuruyla en alt sırada yer aldı.

Büyükada'da uzun yıllar emlakçılık yapan İsmet Sert, "Adalar'da kentsel dönüşüm olmaz. Bir kere sit alanı olduğu için imar durumu müsait değil. Onun için 4 başvuru yapılmıştır. Yoksa herkes başvurur. Çünkü binalarımızın hepsi eski yeni bina yok. 2000 yılından sonra yapılan çok az sayıda bina var. Adalar birçok yerden daha sağlam.

Kaçış yok çünkü Adalar sağlam bir yer. Zaten biliyorsunuzdur depremlerden oluşmuştur Adalar . Zemin sağlam, binalar 3 katlı, İstanbul'da olduğu gibi 15 veya 20 katlı binalarla 3 katlı binaların tehlike durumu tabii ki aynı değil. Bu yüzden Adalar'dan bir kaçış yok. Deprem yüzünden ev satan da yok. Satılık evler var tabi ama deprem sebebiyle değil. Deprem sebebiyle konut fiyatları da düşmedi. Zaten depremden önce çıkmıştı" dedi.

"ADALAR'IN ZEMİNİNİN ÇOK SAĞLAM OLDUĞUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Büyükada Maden Mahallesi Muhtarı Rafet Garip ise, "Adalar sit alanı olması sebebiyle ve 5000'lik ve 1000'lik planlarımızın olmaması sebebiyle vatandaşların bu konuyla ilgili müracaatlarını yapmadıklarını düşünüyorum. Yeni bir satt içerisinde bu konunun değerlendirilmesi gerektiği kanısındayım.

Adalar'da inşaat yapımı tamamıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde imar sit alanı olduğu için bu statüde değerlendirilerek yapılması gerekiyor. Bu yüzden müracaatların olmadığını düşünüyorum. Şimdi Adalar her ne kadar depreme yakın olarak lanse edilse de, Adalar ilçesinin zemininin çok sağlam olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz Adalılar olarak biliyoruz bunu.

1999 yılındaki tecrübelerimiz ve Güneydoğu'da meydana gelen depreme ilişkin görüp, izlediğimiz bilgiler doğrultusunda Adalar ilçesindeki binalarımız tamamıyla özel binalar ve 2 ya da 3 katlı binalardır. Dolayısıyla binaların yıkımı söz konusu olduğunda insanların dışarı çıkma sokaklarda ve arsalarda rahatlıkla kaçabileceği alanlar sözkonusu. İstanbul'da bunun gerçekleşmesi çok zor. Aynı zamanda toplanma bölgelerimizin geniş alanlar olduğu için insanlar yaşamlarını sürdürebilme imkanına sahip olacaktır" diye konuştu.

EN FAZLA BAHÇELİEVLER

“Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına yapılan başvuru sayısı belli oldu. Açıklanan rakamlara göre en fazla başvurunun olduğu ve en fazla yıkım yapılacak olan yer 39 ilçe içinden 6 bin 988 başvuru ile Bahçelievler ilçesinden geldi. Bahçelievler’i 4 bin 526 ile Avcılar ve 4 bin 345 ile Güngören ilçeleri izledi. Adalar ise en az başvuru yapılan ilçe. Adalar İlçesinden 4 başvuru yapıldı.