AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan 'Doğru oy nasıl kullanılır?' sorusuna yanıt!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

AK Parti'li Yavuz'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Tek zarf çift pusula ilkesi var. Eskisi gibi her oy ayrı zarfa girecek değil. İki pusula da milletimiz, seçmen oy kullanmak için oyun verileceği binaya girdiğinde sandığın korunduğu alana girdiğinde kendisine iki tane pusula verilecek. Ama kimlik karşılığında tabi.

Kimliğini gösteriyor ve kendisinin seçmen olup olmadığı bulunuyor. İki tane oy pusulası veriliyor. Bu iki oy pusulasını YSK basıyor. Dolayısıyla YSK yurt dışında oy kullanacaklara dair oy pusulasını bastı. Yurt içindeki oy pusulası yurt dışından farklı. Yurt içinde hala basılmadı. Ama o kadar genelgelerle milimetrik hesaplar koymuş ki ortaya siz alırsınız bir excel formatında hazırlayıp normalde çıktısını alabilirsiniz. Biz de bunu yaptık açıkçası. Çünkü henüz daha illerde kullanılacak olan oy pusulaları basılmış değil.

Niye bu zor? Çünkü yurt dışı daha kolay. Yurt dışında bir fiks pusula var. Yurt dışının her yerinde aynı pusula kullanılıyor. Ama Türkiye'nin her yerinde aynı pusula kullanılmıyor. Bazı yerde 24 partiyle giriliyor. Bazı yerde 17 partiye kadar düşüyor. Bazı yerde bağımsız aday var. Bazı yerde yok. Bazı ittifakların bazı illerde olmayacağını söyleyeyim. Dördüncü fark da milletvekili listesi de yine listenin altında yer alıyor.