AK Parti'li Kurtulmuş'tan 'seçim' açıklaması: Biraz öne alınabilir

AK Parti'li Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle;

AK Parti seçim çalışmalarına çoktan başladı. Bizim en temel özelliğimiz seçimin bittiği ertesi gün çalışmalara yeniden başlıyoruz. Ekim 2021'den bu yana strateji heyeti toplantımız var. Partinin önemli isimleri var. Bendenizin başkanlığında süren strateji heyeti toplantılarımız var. Büyük bir külliyat oluştu toplantılar içinde.

Seçim çalışmaları Türkiye Yüzyılı başlığı içerisinde gerçekleşecek. Her seçimde yapılan bir seçim beyannamesi var. 5 kişilik bir komisyon kurduk. O komisyon da çalışmalarını sürdürecek. Parti içerisindeki her arkadaşlarımızdan istifade ederek halkın gözünde çok rahat anlaşılacak bir seçim beyannamesini ortaya koyulacak. Bir gelecek bizyonu olmayan partinin başarılı olması söz konusu değil. AK Parti'nin en önemli özelliği de burada.

RAMİ KÜTÜPHANESİ'NİN AÇILMASI

Eski dönemlerini hatırlıyoruz, harabe dönemlerini hatırlıyoruz. Türkiye için büyük bir kazanç oldu.

AK PARTİ'DE SEÇİM BEYANNAMESİ HAZIRLIĞI

Kim benim bir görüşüm var diyorsa dinliyoruz. Bizim en büyük özelliklerimizden birisi sahada ne konuşuluyorsa, milletin masasında ne varsa o bizim de masamızdadır.

Gençlerimizin gündemindeki meselelerin ne olduğunu biliyoruz. Burada şöyle bir avantajımız var. Geçtiğimiz kısa sürede AK Parti Metaverse'ü gündemine taşıdı. Aynı zamanda blok zincir meselesi çok güzel programda yine takdim edildi. AK Parti'm aynı şekilde.

SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?

Henüz tam net olarak söylemek mümkün değil. Zorunluluklar dolayısıyla bir miktar erken olabilir. Bu bir erken seçim değildir. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez.

Türkiye Allah'ın izniyle 2023'te Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacak.