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AK Partili Kurtulmuş'tan Özdağ'a sığınmacı tepkisi: Sözleri tamamen gerçek dışı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili sözlerine yanıt verdi. Kurtulmuş, "Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

24.05.2023 - 13:17 |
AK Partili Kurtulmuş'tan Özdağ'a sığınmacı tepkisi: Sözleri tamamen gerçek dışı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ikinci turda Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. Açıklama esnasında AK Partili Numan Kurtulmuş'la gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Özdağ, "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" dedi.

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KURTULMUŞ'TAN ÖZDAĞ'A TEPKİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan Özdağ'ın konuşmasını alıntılıyarak sözlerinin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

Numan Kurtulmuş paylaşımında, " Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır. Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

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