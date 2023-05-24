Ümit Özdağ ikinci tur kararını açıkladı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Özdağ, yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, kendisi ile birlikte Özdağ'ın imzası bulunan bir metnin hazırlandığını belirterek, "Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin huzurlu bir ülke olması açısından, Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşup daha sağlıklı bir yol yürümesi açısından her bir genel başkana, her bir siyasal partiye sorumluluklar düşüyor. Bizler de bu sorumluluğun bilincinde olarak bir araya geldik. Oturduk, konuştuk, kurmaylarımız geldi bir araya. Güzel sonuçlar elde edildi. Türkiye güzel günlere gebe zaten, umarım çok daha güzel bir atmosferde seçim sonrası tekrar konuşacağız, Türkiye'yi huzura kavuşturacak adımları kararlılıkla atacağız" diye konuştu

ÖZDAĞ: 13 MİLYON SIĞINMACIYLA SORUNLARI ÇÖZEMEZSİNİZ

Özdağ ise Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına geri yollanması olduğunu kaydederek, "Bu 13 milyon vatanlarına geri yollanmadan ve yenilerinin gelmesi kararlı politikalarla engellenmeden Türkiye'nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir. Yılda 11 milyar dolar sığınmacılara harcayarak, Türk halkını fakirlikten kurtaramayız, kiraların yükselmesini engelleyemeyiz, vatandaşlık satarak Türk halkının gayrimenkul alabilmesini rahatlıkla sağlayamayız. Nasıl bir yüzücünün bacaklarına 20'şer kilo demir bağlarsanız ne kadar iyi yüzücü olursa olsun, yüzemez; bir ülke de 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini, güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz" dedi.

'KILIÇDAROĞLU İLE FİKİR BİRLİĞİNE VARDIK'

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un ziyaretini hatırlatan Özdağ, "Bizden destek istediler. 'Sığınmacılar konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz?' diye sorduk. Anlattıkları şey, sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey'le görüştük. Kemal Bey çok net bir şekilde sığınmacıların vatanlarına dönmesi gerektiğini ve bu politikayı izleyeceğini söyledi. Bu politikanın detaylarını konuştuk. Ve Zafer Partisi'nin önermiş olduğu 1 sene içerisinde uluslararası hukuka uygun, insan haklarını gözeten, dönen Suriyelilerin Suriye'de güvenliğini sağlayacak; ama Türk ekonomisinin üzerindeki büyük yükü de kaldıracak, sokaklarımızı tekrar güvenli hale getirecek, uyuşturucu çetelerini sokaklarımızdan, okulların önünden çözecek bir model üzerinde kendisiyle, fikir birliğine vardık ve bundan dolayı da Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2'inci turda destekleme kararı verdik" dedi.

7 MADDELİK PROTOKOL

Ortak açıklamanın ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ arasında imzalanan protokol paylaşıldı. Protokoldeki 7 madde şöyle:

1- Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66'ncı maddede yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.

2- 1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

3- Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.

4- Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.

5- Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.

6-Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.