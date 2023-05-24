AK Partili Hamza Dağ'dan muhalefete tepki: 14 Mayıs seçimi sonrası gerçek yüzleri çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın A Haber'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

2. tura kalan adaylar diğer aday ile görüşme ve konuşma süreçleri yürüttü. Sinan Oğan ile şu anda kadar yürüyen süreç ve Sinan Oğan'ın pazartesi günü yapmış olduğu açıklama durumun sadece ilkeler üzerinde mutabakat ortaya konulması ile bir destek açıklaması oldu. Malum çevreler Meral Akşener 6'lı masandan kalktığında yaptığı linçi Muharrem İnce'ye 45 gün boyunca yaptıkları linçi Sinan Oğan ile ilgili de gerçekleştirdiler. Artık onların linç kültürü milletin hafızalarında yer etmiş vaziyette. Bizler bu linçe alışkınız. Bize defalarca bu linçi yaptılar. Biz sadece bunu bize karşı sanırken kendi içlerinde kendi isteklerini yerine getirmeyenlere de bu linçi yaptıklarını gördük. Ne yaparlarsa yapsınlar pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan açık bir oy farkıyla ipi göğüsleyecek. 5 yıl daha istikrarlı bir şekilde bu ülkeye hizmet etmeye devam edecek.

'MECLİS YAPISI ORTAYA ÇIKTI'

Meclis yapısı ortaya çıktı. Bu yapı ile beraber Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki 5 yıllık tecrübe ile ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıllık birikimiyle önümüzdeki 5 sene artık şahlanış dönemine hazırlanıyoruz. Bunun için çok heyecanlıyız ve sanki ilk günkü heyecanımızı yaşıyoruz. Karşı tarafın sürekli olarak panikle yapmış olduğu onlara daha da zarar veriyor. Onların panikle tehdit diliyle iş tutuyor. 1. turda tamamen HDP/PKK endeksli bir siyaset yapan adaylık süreci yürüten Kemal Kılıçdaroğlu 2. turda MHP'li kardeşlerimizden bile daha ileride ülkücü olduğunu görmüş olduk. Bunlar milletin nezdinde karşılık bulmaz. Siyasette duruş ve ilk önemlidir, siyasette süreç önemlidir. 66. madde ve ilk 4 madde bununla ilgili bir sıkıntı yok. Mülteciler konusunda bizim zaten işleyen bir planımız var. Türk Devletleri Teşkilatı konusunda önemli mesafeler kat ettik. Tabi bunları Sinan Oğan biliyor ve takip ediyor Bun anlamda bir destek açıklaması oldu..

Siyasette ilkeli ve tutarlı olmak bir olgu. HDP Tabanı PKK'ya karşı mesafelidir. LGBT konusu, sözde Ermeni konusunun ne kadar önemli olduğunu, bu ülkeye düşmanca siyaset yapmazlarsa bu günler iyi günleri.

'BU SALDIRILARA MİLLETİMİZ SANDIKTA CEVAP VERECEKTİR'

Türkevi’ne saldırıyı oradaki yetkili birimler aydınlatmalı. Hukukun üstünlüğü diyorsanız bizim de hakkımızı korumanız gerekir. Bu millet hep onların karşısında durdu. 14 Mayıs öncesi ne manşetler yaptıklarını gördük. 14 Mayıs’ta millet onlara cevap verecek. Bu saldırılara milletimiz sandıkta cevap verecektir.

Üzerinde hassas olmamız gereken vatandaşımızın sandığa gideceği bir süreç. OY ve Ötesi gibi yapılar bizim arkadaşlarımızda rahatsızlık doğurmuş vaziyette. 28 Mayıs’a teşkilatlarımızdaki hazırlık devam ediyor. Huzuru bozmadan sandıklara sahip çıkmak konusunda her gönüldaşımız üzerine düşen görevi yapacaktır.

'GERÇEK YÜZLERİ ORTAYA ÇIKTI'

Gerçek yüzleri ortaya çıktı. Ne zaman bir imtihanla karşı karşıya kadıysanız o zaman gerçek yüzünüz çıkıyor. 14 Mayıs turnusol kağıdı olmuştur. Depremzedelere trolleri ile yapılanlar görüldü. İlki Tekirdağ ikincisi İzmir. İzmir'de bir tane bedava daire vermediniz. Bu insanlara bu yapılan zulümdür.