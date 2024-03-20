AK Parti'li Gül İstanbul'daki son anketi açıkladı! Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya açıklamalarda bulundu. AK Parti'li Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle;

Gaziantep'te çok güzel bir seçim çalışması geçiyor. Ftma Şahin başkanımızın artık ustalık dönemi. Çok güzel projeler sundu, kamuoyuyla çok güzel projeler paylaştı Gaziantepimize. Zaten geçtiğimiz dönemlerde de çok başarılı belediyecilik hizmetleri yaptı. Bu dönemde de hem ulaşımda hem metro projemiz var. Hem şehrin sosyal konutları ve diğer alanlarda çok önemli projeler var. Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin ilk seçimi. Burada Gaziantep her zaman Cumhurbaşkanımıza destek olmuş, AK Parti'ye destek olmuş. İnanıyorum ki tüm ilçelerde Cumhur İttifakı'na destek alacağız.

HATAY'DA 'GÖKHAN ZAN' MUAMMASI

Hatay'da özellikle 6 Şubat depreminde ben vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyorum. Yaraları sarmaya devam ediyoruz. Dün Cumhurbaşkanımızın teslim etmek üzere yine bir töreni vardı. Dün itibarıyla 75 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonu itibarıyla 200 bin konuta tamamlanmış olacak.

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Biz iddialar, dedikodular üzerine bir siyaset inşa etmiyoruz. Bizim çok güçlü bir adayımız var; Mehmet Öntürk. İl Başkanlığımızı yaptı, milletvekilliğini yaptı. Çok başarılı, sevilen, genç.. Hatay 'gülsün' diye çok önemli projeler ortaya koydu. Biz Hatay'da da çok iyi bir netice alıp yerel yönetimde bu vizyona sahip dirençli şehirleri ortaya koyacak vizyonu, nasıl Gaziantep'te Fatma Şahin başkanımızın ortaya koyduğu bir vizyon, yerel yönetimdeki başarı diğer tüm şehirlerimiz, AK Parti belediyeciliğin, Cumhur İttifakı belediyeciliğin Hatay'da da biz bu dönem vatandaşlarımızın tercihinin Mehmet Öntürk, Cumhur İttifakı yönünde olacağını görüyoruz. Hem analizler, hem saha bize bunu söylüyor.

Adaylıktan geldi, gitti, çekildi... Bunların hiçbirisi bizim gündemimizde değil. AK Parti'nin bu tür konularla ilgili hiçbir gündemi yok. AK Parti'nin çok güçlü bir projesi var, vizyonu var, çok güçlü adayları var. Milletimize emhal olmuş bir yaklaşım var. Biz seçimi Hatay'da da alacağız. 31 Mart'ta seçimi iple çekiyoruz.

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Malatya'da çok güçlü bir tabanımız var. AK Partimizin Malatya'da çok güzel hizmetlerimiz var. Malatya'nın yaralarının sarılması için Malatya'yı çok iyi bilen bir adayımız var orada da. Malatya'da da kazanacağımızı öngörüyoruz.

ANKETLER NE DİYOR?

İstanbul'da daha önce şehir meselelerine el atmış çok kıymetli isim var, Murat Kurum. Kentsel dönüşüm nasıl yapılır, her yerde Murat Kurum başkanımızın izi var. Türkiye'nin her yerinde izi var. Çalışkanlığıyla, verdiği vaatleri hatırlayan anlayışıyla... İstanbul'da gündem trafik, deprem, kentsel dönüşüm... İstanbul'un ihmal edilmiş meseleleri var. İstanbul'un sorunlarını kim çözecek? CHP'deki para sayma görüntüleri rakamlara yansıdı.

Gerçek belediyeciliği AK Parti yapıyor, algı belediyeciliği değil. O yüzden İstanbul'da da Cumhur İttifakı'nın bu anlamda ben çok iyi bir sonuç alacağına partilerin tabanlarından da destek vereceklerine inanıyorum.

Bizim yaptığımız anketlerde 1,5-2 puan Murat Kurum beyin önde olduğunu, özellikle son bir haftalık dönemde çok daha fazla trendin seçime giderken Murat Kurum beyin lehine arttığını görüyoruz. Murat Bey'in sahadaki çalışmaları, vatandaşlarımızla uyum... Vatandaş, verdiği vaatleri hatırlamayanı sandıkta hatırlamam diyor.

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"HAMZA DAĞ İZMİR'DE SÜRPRİZ YAPACAK"

AK Parti'nin, bizim kapımız herkese açık. Biz diyoruz ki, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti biz götürürüz, sizin oylarınıza talibiz. Bunu başla yere çekmeye gerek yok. Biz yaptığımız hizmetleri hatırlatıyoruz. Bizim ötekileştirme yaklaşımımız yok. AK Parti gerçek belediyeciliğin markasıdır. Kalkınma yerelde başlar. Hizmeti biz hiçbir ayrım yapmadan, İzmir'in bütün sorunlarında yanındayız. Hamza Başkanımız çok iyi gidiyor. Sandıkta çok güçlü bir destek alacağımıza inanıyorum. Hamza Dağ İzmir'de sürpriz yapacak.

BAHÇELİ'NİN ERDOĞAN'A 'BIRAKAMAZSIN' SÖZLERİ

Recep Tayyip Erdoğan bir makama, bir mevkiye yönelik siyaset yapan birisi değil. Gençlik yıllarında, Milli Selamet Partisi'nde, Refah Partisi'nde, muhalefetin en güçlü olduğu zamanlarda, yüzde 3'lerde, 7'lerde siyaset yapmış. 94'te Refah Partisi'nin il başkanlığı ve belediye başkanlığı yapmış bir siyasetçi. Daima milletle beraber yol yürümüş, siyasetini bunun üzerine bina etmiş.

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Cumhurbaşkanımızın bulunduğu yerde bir dönem daha bulunup kalmaktan öte milletin sorunlarını çözmek, milletle beraber yol yürümek siyaseti var. Bir şiir okudu diye siyasi anlamda önünün kesildiği, belediye başkanlığının sona erdirildiği bir siyasi geçmiş var.

Ama 'Bu şarkı burada bitmez' diyerek biz Pınarhisar'a uğurladık. Millet 'Bu şarkı burada bitmez' dedikçe, millet 'bitmez' dedikçe bu iş bitmez. Kararı burada millet verir. Cumhurbaşkanımız da her zaman milletimizle beraber yol yürümüştür. Siyaseti milletimiz belirlemiştir.

Burada teknik olarak bakıldığında anayasanın 101. maddesine göre bir kişi iki dönem Cumhurbaşkanı seçilebiliyor. 116. maddede de eğer Meclis seçim kararı alırsa bu sefer yine aday olma imkanı var. Tabi bu ne şekilde olur, hangi yönde olur? Bu günden Meclis adına bir şey söylemek bugün için erken.

ÖZGÜR ÖZEL'İN 'DARBE' SÖZLERİ

Gerçekten bu cümleyi duyunca insan şok oluyor. Kabullenecek bir cümle değil. Gençlerle darbe nasıl yan yana gelebilir. Acı bir hatıramız var. Bugün darbelere karşı 15 Temmuz'da direnen gençlik var. Umarım bilinçaltı değildir. Bunu düzeltmesi de hepimizin haklı beklentisi. Talihsiz bir açıklama, düzeltilmesi gerekir. Gençlerimiz cevabı verecektir. Talihsiz kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz.

YENİ ANAYASA

Yeni Anayasa Türkiye Yüzyılı'nın çok önemli gündemi. Bir mutabakatla tüm siyasi partilerle müzakere ederek bir çalışmayı yapacağız. Uzlaşarak, milletimiz lehine yeni anayasayı yapacağız.