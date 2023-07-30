AK Parti'li Çelik'ten TB2 İHA iddialarına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yangınlar sonrası gündeme gelen TB2 İHA iddialarına tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bayraktar TB2 İHA’ların yangınları önlemede kullanılmasını, siyaset ve gazetecilik kılığına girmiş linç kampanyası ile hedef almaya çalışıyorlar. Siyaset ve gazetecilik kılığına girmiş sinsi linç kampanyalarını yürütenler, belgeler ve rakamlar karşısında bir kere daha yalancı durumuna düşmüşlerdir." dedi.

Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla ortaya çıkan yangınlar yeşil vatanımızı tehdit etmektedir. Orman Genel Müdürlüğü’müz ve devletimizin diğer birimleri büyük fedakarlıklarla yangınlarla mücadele etmektedir. Yangınla mücadele eden kahraman işçilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

OGM’nin kara ve hava filosu İHA’larla desteklenmektedir. Türkiye, İHA’ları yangın tespitinde kullanan Avrupa’da birinci, dünyada ikinci ülke olarak yangınla mücadelede referans bir ülke olmuştur.

Yangın tehditiyle mücadele ederken, yalan haberin ve yalan siyasetinin sinsi bir tehdit olarak ortaya çıktığını bir kere daha gördük.

Her zaman olduğu gibi milli kazanımlara husumetle yaklaşanlar yine ortaya çıktı. OGM’nin yangınla mücadelesine gölge düşürmeye ve Milli Teknoloji Hamlemizin öncü sembollerinden Bayraktar TB2 İHA’ların yangınları önlemede kullanılmasını, siyaset ve gazetecilik kılığına girmiş linç kampanyası ile hedef almaya çalışıyorlar. Seçim öncesi de sözde siyaset ve gazetecilik kılığında ortaya çıkan linç kampanyasına milletimiz gereken cevabı vermişti.

"GAZETECİLİK VE SİYASET KILIĞINA GİRMİŞ SİNSİ KAMPANYA"

Ortaya koyulan yalan iddialara hem devlet kurumları hem de Baykar net ve açık cevaplar vermiştir. Bununla birlikte hem devlet kurumlarını hem de dünyanın dört bir yanında ülkemizi gururlandıran Bayraktar TB2 İHA’ların yangınla mücadelede kullanılmasını hedef alan linç kampanyasının halen devam ettiğini görüyor ve şiddetle kınıyoruz. Sözde gazetecilik ve siyaset kılığına girmiş bu sinsi kampanyalarla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Oysa ki devlet kurumlarımız, yangınla mücadele alanında gelişen İHA teknolojilerden yararlanarak dünyada referans ülke haline gelmiş, bu alanda diğer devletlere örnek olmuştur. Tüm alanlarda Milli Teknoloji Hamlemize öncülük eden firmalarımızla gurur duyuyoruz. Bunlar Türkiye’nin milli kazanımlarıdır.

İHA teknolojilerimiz, sadece milli savunmamıza katkı sunmakla kalmamış yeşil vatanın korunmasında da stratejik bir rol oynamaya başlamıştır. Bu sayede başta her türlü felaketten etkilenebilecek vatandaşlarımız olmak üzere Orman teşkilatımızın ve gönüllülerimizin hayati risklere maruz kalma olasılıkları azalmıştır.

Bu teknolojilerin kullanılmasına dair tüm ihale süreçleri açık ve şeffaf şekilde yürütülmüştür. Bu teknoloji sayesinde Orman Genel Müdürlüğü yetkililerimiz 2020 yılından bu yana 3055 yangını erkenden tespit etmiştir. Yine bu sayede ilgili birimlerimizin söz konusu yangınlara ilk müdahale süresi 40-45 dakikadan 10 dakikaya kadar düşmüştür.

Doğaya ve çevreye sahip çıkmamıza stratejik katkı sunan teknolojilerimizi hedef alan çevreler ise tüm bu gerçekleri göz ardı ederek sadece yalan Haber ve yalan siyaseti üretmeyi tercih etmekteler.

Malum çevreler ilgili kurumlarımızın şeffaf bir şekilde yürüttüğü ihale süreçlerine dair herhangi bir objektif kritere dayanmaksızın çirkin bir şekilde dil uzatıyorlar.

"BİR KERE DAHA YALANCI DURUMUNA DÜŞTÜLER"

Devlet kurumlarımızın İHA teknolojilerden yararlanması, dünyada uçuş/saat performansı ile verilen hizmetlere göre uygun ve kamu yararı gözetilerek sağlanmaktadır. Siyaset ve gazetecilik kılığına girmiş sinsi linç kampanyalarını yürütenler, belgeler ve rakamlar karşısında bir kere daha yalancı durumuna düşmüşlerdir. Bu çevreler özellikle OGM ve Baykar işbirliğini hedef alarak sinsi niyetlerini ortaya koymaktadır.

Yapılan Bayraktar TB2 kiralaması dünyadaki benzer uçuş/saat maliyetli kiralamalardan en az 6 kat daha ucuzdur. Ayrıca 4 Bayraktar İHA da Baykar tarafından ücretsiz olarak OGM'nin kullanıma sunulmuştur. Operasyona dair bakım, onarım, yakıt, personel, altyapı vb. tüm masrafları da Baykar tarafından üstlenilmektedir.

Yeşil vatanımızı daha güçlü şekilde koruma adına kazanım olan ve gurur duyduğumuz söz konusu teknolojilerden daha ileri düzeyde yararlanma kararlılığındayız.

Mavi vatanımızı nasıl savunuyorsak, yeşil vatanımızı da aynı kararlılık, hassasiyet ve üstün teknoloji ile korumaya devam edeceğiz. Bu üstün teknolojilere öncülük eden tüm mühendislerimize, emek veren tüm işçilerimize ve firmalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Başbakanlığı döneminden beri ülkemizin bu milli kazanımları elde etmesini çok güçlü bir siyasi irade ile himaye eden Sn Cumhurbaşkanımızın vizyonu bugün tüm dünyada takip edilmeye çalışılmaktadır.

Tüm bu kazanımları her vesileyle hedef alanların ülkemizin demokratik değerlerine olan husumeti ise bu vesileyle bir kere daha ortaya çıkmıştır.