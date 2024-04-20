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AK Parti'li Çelik'ten DEM Parti'ye tepki: Asla kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında yaşanan görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Çelik; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bağımsızlığımızın sembolü şanlı Bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza yönelik çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez" dedi.

20.04.2024 - 14:36 |
AK Parti'li Çelik'ten DEM Parti'ye tepki: Asla kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Partililerin Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sırasında yaşanan görüntülere sert tepki gösterdi.

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bazı DEM Parti yöneticilerinin Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Devletimizin ve milletimizin birliğini temsil eden Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bağımsızlığımızın sembolü şanlı Bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza yönelik çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez.

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Siyaset alanı meşru bir alandır. Meşru alan içinde hareket etme yetkisi almış olanlar, yetkilerini gayrı meşru yaklaşımlar için kullanmazlar. Söz konusu çirkin yaklaşımlar içerisinde olanlara karşı tavrımız ve duruşumuz nettir. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerini savunmaya ve bunlara dönük saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz"

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