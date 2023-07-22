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AK Parti'li Çelik'ten, Danimarka'daki provokasyona tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen eylemi kınadı.

22.07.2023 - 11:58 | | DHA
AK Parti'li Çelik'ten, Danimarka'daki provokasyona tepki

AK Partili Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz. Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir" dedi.

AK Partili Çelikten, Danimarkadaki provokasyona tepki

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