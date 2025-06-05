Beykoz Belediyesi’ndeki ihale soruşturmasında iddianame kabul edildi! Sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Beykoz Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi. Dava, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldı. İlk duruşma 2 Eylül’de yapılacak.

BEYKOZ BELEDİYESİ SORUŞTURMASI: 13 TUTUKLAMA, 26 ŞÜPHELİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 kişi hakkında ise ayrıca "örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından işlem yapılması talimatı verdi.

27 Şubat’ta düzenlenen operasyonla Köseler ve 20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Beykoz Belediyesi’nde arama yaparak delil niteliğindeki evraklara el koydu.

Soruşturma sürecinde şüpheli sayısı 26’ya çıktı. 4 Mart’ta aralarında Köseler’in de bulunduğu 13 kişi tutuklandı.