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AK Parti'li Ala: Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşıldı

12.05.2025 - 11:00Güncellenme Tarihi:
AK Parti'li Ala: Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama yaptı. Ala, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin iradeleri ve dirayetleri ile ortaya koydukları terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşiğin aşıldığını belirten Ala, şunları kaydetti:

"Terör örgütü, silahları bırakma ve kendisini feshetme kararı almıştır. İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir. Gelinen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin iradeleri ve dirayetleri ile ortaya koydukları Terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz."

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