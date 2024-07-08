AK Parti'den sokak hayvanlarıyla ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sokak hayvanlarına ilişkin kanun düzenlemesi ile ilgili soruyu yanıtlayan Güler, "Son rutin çalışmasına, geçen hafta itibariyle başlamıştık. Sağ olsun, grup başkan vekilimiz Bahadır Yenişehirlioğlu Bey'in bu konuda toplumun her kesiminde yapmış olduğu görüşmelerin tutanakları, raporları, sonuçları bize iletilmişti. Biz de onun üzerinden bir metin çalışmasına başlamıştık. Geçen hafta itibariyle kurumlarımızdan, bakanlarımızdan görüşler de alarak bir aşamaya gelmiştik. Bugün de MYK'mızda Cumhurbaşkanımıza sunduk. Son birkaç rötuş yapacağız. Bu hafta içi inşallah, muhalefet partisi grup başkanvekilleriyle görüşmek suretiyle inşallah bu hafta sonuna doğru meclis başkanlığımıza teklifimizi vereceğiz. Teklifimiz 5199 sayılı kanunumuzdaki bazı maddelerdeki değişiklikleri öneriyor. Tabii merak edilen hususlardan biri de şu; 5996 sayılı bizim veteriner hizmetleri kanunumuz da var. Onunla birlikte karma bir düzenlemeyi, oradan atıflar var çünkü; oradaki ifadeler ve düzenlemelerdeki durum da önem arz ediyor" dedi.

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'KÖPEKLERİMİZİ, HAYVANLARIMIZI DAHA GÜVENLİ ALANLARA ALMAMIZ GEREKİYOR'

Sokak hayvanlarının daha korunaklı, daha güvenli alanlara alınması gerektiğine vurgu yapan Güler, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Tabii şunu ifade etmek isteriz ki; sokaklarda, son günlerde de özellikle Adana'daki evladımıza da ben buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, bizim sokaklar güvenli bir alan olarak tarif edilemez. Bunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Yani sokaklar hem hayvanlar için hem de insanlarımız için bu konularda soğuktur, açlıktır, hastalıktır ve güvenli alanlar değildir. Bizim buralarda bir yaşam alanı şekliyle beraber köpeklerimizi, hayvanlarımızı daha korunaklı, daha güvenli alanlara almamız gerekiyor. Çok nitelikli barınaklara almamız gerekiyor. Bakanlığımızın güçlü desteğiyle Tarım Orman Bakanlığı'mızın, diğer bakanlıklarımızın güçlü desteğiyle, hem barınakların imkanlarını arttırma hem ciddi bir kısırlaştırma, aşılama ve aynı zaman içerisinde de sahiplendirme noktasında çok güçlü bir çalışmayı inşallah hem metnimizde hem de kanunu teklifimizde yer vermeyi arzu ediyoruz."

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'ÖTENAZİ 5966 SAYILI KANUNUN DOKUZUNCU MADDESİNDE VAR'

Kanun teklifi içerisinde sokak hayvanlarının uyutulması ile ilgili bir madde olup olmadığına dair soruyu yanıtlayan Güler, "5996 sayılı kanunumuz yani veteriner hizmetleri kanunumuzun dokuzuncu maddesi var ve halihazırda şu anda bu kanun yürürlükte. Dokuzuncu maddesi, orada kuduz riski taşıyan, rehabilite edilemeyecek şekilde azgınlaşmış ve barınaklarda diğer hayvanlara zarar veren ve bu hastalık riski noktasında barınakta kalma imkanı kalmayan hayvanların ötenazi yönüyle hayatına son vermeyi emrediyor. Yani kanun şu anda burada var. Biz şimdi sokaklardan, barınaklara hayvanlarımızı alıp hem kısırlaştırma, hem sahiplendirme hem de aşılama noktasında güçlü bir destek verirken barınaklarda kalma imkanı kalmayacak hastalık taşıyan hem bu hayvandan hayvana hem de hayvandan insana ciddi manada sağlık riski taşıyan rehabilite edilme imkanı kalmamış ve çok farklı ırklardaki hayvanların barınaklarda da diğer hayvanlara zarar verdiğini görüyoruz. Aynı zamanda dediğimiz gibi çok önemli bir kuduz riski tehlikesi. Dolayısıyla bunu da göz önünde almamız gerekiyor. Mutlaka bu süreçlerde o barınaklardaki yaşam kalitesinin niteliğinin artırılması noktasında bizim gerekli tedbirler almamız lazım. O tedbirlerden biri de bu türden hayvanlarımızın da onlara acı vermeden, eziyet çektirmeden merhametimiz iklimine uygun olaraktan ötenazi yoluyla hayatlarına son vermek lazım" diye konuştu.

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