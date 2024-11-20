AK Parti'den CHP'ye art arda tepkiler: Meclis'te eşkiyalık kabul edilemez

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, CHP milletvekilleri İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Muş'un komisyon toplantı salonuna girişini engellemeye çalıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önce yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Plan ve Bütçe Komisyonu Gazi Meclisimizin köklü gelenekleri olan, teknik niteliği öne çıkan bir organıdır.

Plan ve Bütçe Komisyonu üst düzey müzakerelerin yapıldığı, söyleyecek sözü olan herkesin yerleşik kurallar içinde özgür bir şekilde farklı fikirlerini ve eleştirilerini ifade ettiği demokratik bir platformdur.

Bütçe görüşmeleri kapsamında Komisyon’a gelen İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya yönelik bazı muhalefet temsilcileri tarafından ortaya konan kaba kuvvete dayalı, anti demokratik engelleme çabasını en güçlü şekilde kınıyorum.