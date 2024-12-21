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AK Parti'den Almanya'da Noel pazarına yapılan saldırıya kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına yapılan saldırıyı kınayarak, "Saldırının bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi en büyük temennimizdir" dedi.

21.12.2024 - 10:49 |
AK Parti'den Almanya'da Noel pazarına yapılan saldırıya kınama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya’nın Magdeburg kentinde yaşanan saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Saldırının bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesinin en büyük temennileri olduğunu belirten Çelik, "Hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Teröre ve şiddete karşı her zeminde ortak mücadele ilkemizi bir kere daha ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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