AK Parti'den adaylık açıklaması! Tarih belli oldu

AK Parti'de 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı. Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ittifak görüşmelerine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız seçimi yenileme kararı verir vermez çok hızlanan bir tablo söz konusu. Biz de bir kısım partilerle görüşme halindeyiz. Çalışmaların kısa süre içerisinde nihayete ereceğini umuyorum" dedi.

AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başlarken, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, basın toplantısı düzenledi. Yavuz, seçim kararının açıklanması ardından Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) aday usul ve esaslarının belirlendiğini söyledi. Yavuz, "Aday usul ve esasları kapsamında müracaatların il başkanlıkları ve genel merkez nezdinde alınması şeklinde bir karar verildi. Yine aday müracaatlarının 16 Mart Perşembe günü saat 21.00’a kadar devam edeceğini karara bağladık. Başvuru aidatının bu dönem alınmayacağını Sayın Cumhurbaşkanı'mız zaten seçim yenileme kararı verirken açıklamıştı. Başvuru aidatının bu dönem alınmamasına ve bunun yerine AFAD’a deprem bölgesi hesapları kapsamında; AFAD’a bağış şeklinde bunun ödenmesine karar verdik. Bağış şeklinde alacağız. Yani bağış yapılmak suretiyle hiçbir aidat almadan bu süreci geçireceğiz. Bağışlar da yetişkinler için 20 bin lira, kadın ve genç adaylarımız için 10 bin lira, engelli adaylarımız için de 5 bin lira şeklinde olacak" dedi.

'3 BİN TON KAĞIT İSRAFINI ÖNLEYECEĞİZ'

Yavuz, bu dönem de aday müracaatlarını elektronik ortamda alacaklarını belirterek, "Elektronik ortamda müracaat almaya ilk kez geçen dönem başlamıştık mahalli idareler seçiminde. Bu sefer milletvekili seçiminde de bunu uyguluyoruz. Elektronik ortamda başvuruları aldığımızda bizim elimize ne geçiyor ne kazanıyoruz; en başta kağıt israfını önlemiş oluyoruz ki yaklaşık bizim hesaplarımıza göre 3 bin ton kağıt israfını önlemiş olacağız. Anlık raporlama, anlık değerlendirme gibi avantajları olacak bu sistemin. Yine bu sistem sayesinde ‘Dosya zamanında girilmedi, saati geçti’ gibi hiçbir soruya muhatap olmayacağız. Geçen dönemde olmadık. Ayrıca bu dönem başka dönemlerden farklı olarak, geçen dönem daha dar kapsamlı almıştık; ama bu dönem biraz daha meseleyi genişletmek suretiyle yapıyoruz bunu. Her aday adayından bir taahhütname alıyoruz. Adına da 'Milletvekili Taahhütnamesi' dedik. 6 maddeden ibaret bir 'Milletvekili Taahhütnamesi' aldık. Yani ‘Milletvekili seçilmem halinde’ diye başlayan ve 6 maddeden ibaret olan bir taahhütnameyi de en baştan bütün aday adaylarımızdan alacağız" diye konuştu.

'ÇALIŞMALARIN KISA SÜREDE NİHAYETE VARACAĞINI UMUYORUM'

Yavuz, Demokratik Sol Parti ve Anavatan Partisi ile temaslar ve Hür Dava Partisi'nin (HÜDAPAR) ittifaka dahil olması durumunun sorulması üzerine, "İşler hızlandı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız seçimi yenileme kararı verir vermez çok hızlanan bir tablo söz konusu. Bu daha da hızlanarak ilerleyecek çünkü her şey zamanla oluyor. Biz de bir kısım partilerle görüşme halindeyiz, doğru. Zaten MHP ile görüştüğümüzü söylememe gerek yok; Cumhur İttifakı’nın 2 bileşeni olarak geçen dönem kurduğumuz o birliktelik muhkem bir şekilde devam ediyor. Yine BBP bizim listemizden girmişti; ama Cumhur İttifakı’nın bir bileşeniydi o da. Onlarla da görüşmelerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Bir sorun yok. Ama onun dışında yine HÜDAPAR ile temaslarımız oldu. Çalışmaların kısa süre içerisinde nihayete ereceğini umuyorum. Onun dışında Yeniden Refah Partisi ile bir temasımız oldu cuma günü. Orada da süreç işliyor. Bu söylediğim partilerin dışındaki gelişmelere ilişkin herhangi bir bilgiye sahip değilim" dedi.

'3 DÖNEM KURALINA TAKILANLARDAN DA MÜRACAAT ALIYORUZ'

AK Parti'li Yavuz, "3 dönem kuralına ilişkin bir karar alındı mı?" sorusu üzerine, "Bizim tüzüğümüzde 3 dönem kuralı vardı. 2017'de MKYK'ya tamamen yetki bırakıldı. Dolayısıyla MKYK'nın vereceği bir karar, alacağı bir karar. Ona ilişkin herhangi bir karar alınmadı. Dolayısıyla 3 döneme takılan ya da 3 dönemden daha fazla milletvekilliği yapmış olanlar da dahil herkesten müracaat alıyoruz. Onlar aday adaylık müracaatında bulunabiliyor. Peki ne zaman karar verilecek; şimdi çok erken. Biz müracaatları alalım. Buna ilişkin bir engel yok tüzükte de başka türlü de. Müracaatları alalım. Bunu yetkili kurullar konuşmaya başlar, değerlendirmeye başlar. İşte o zaman buna ilişkin bir karar verilecekse o, o zamanın konusu, şimdinin değil. O gün de gelmedi daha. Daha vakit çok var bu anlamda. Çünkü muhtemelen nisanın ilk haftalarını bulacak. Belki ilk haftasından sonra olacak YSK’ya listelerin teslim edilmesi. Dolayısıyla bütün bunlardan sonra inşallah YSK’ya aday listelerini teslim edeceğiz. İşte o zamana yakın bir zamanda verilecek bir karardır bu" diye konuştu.