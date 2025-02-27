AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Komuta heyetini saygısızca hedef almıştır

Ömer Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir.

CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerindeki “siyasi okur-yazarlık” probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor.

CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye’ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi TSK’nın üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceği açıktır.