AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tüzüğe göre Faruk Koca'nın ihracı istendi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı sonrası AK Parti'den ihracı talebi ile ilgili olarak, ' Disiplin suçu oluştu, tüzüğe göre ihracı istendi.' dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda sunumlarda 2024 bütçemiz sunuldu ve kabul edildi. Gazze’deki hadiselerin aktarıldığı bir sunum da oldu. Cumhurbaşkanımız toplantı başında iç ve dış siyaseti değerlendirdi. Gerekli talimatları verdi. AK Parti her zamanki gibi seçimlere hazırlıklı bir partidir. Sitemlerimiz son derece yetkindir.

Dün üzücü bir olay oldu, futbolda şiddet hadisesi. Sayın cumhurbaşkanımız şiddete karşı olduğumuzu vurguladı. Bu fiili saldırı ile ilgili bir disiplin suçu oluştuğu belirlendi. Bu çerçevede tüzüğün 119. Maddesi uyarıca disipline sevki karar verildi. Hayatın her alanında şiddeti kabul edemeyeceğimiz gibi, sporda da maruz göremeyeceğimizi ifade ediyoruz. MKYK’da Faruk Koca’nın disipline sevki karar verildi. Disiplin suçu oluştu, tüzüğe göre ihracı istendi.

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ABD'DEN GAZZE'DE ATEŞKESE VETO

BM şartı uyarıca Guterres kalıcı ateşkesin sağlanması için mektup yolladı. Cumhurbaşkanı dünya 5’te büyüktür derken bunu kastediyordu. Bu resim İsrail’in masum sivilleri ve çocukları öldürmesine izin veriyor. Çıktı ABD'de karar tasarısı kabul edildi. Siz siyonizme karşıtlık gösterirseniz Yahudi düşmanı oluyorsunuz. Pek çok Yahudi dünyada İsrail'in eylemlerine karşı çıkıyor. Antisiyonizm eşittir anisemitizm. Bunun kadar akıldan yoksun karar olamaz.

Direnme hakkınızı suç kabul ediyorlar, böyle bir şey olabilir mi? Tekrar bir engizisyon çağı. Öylesine baskı ki herkes susuyor. Akıl, bilim tehdit altında. En seçkin üniversitelerin rektörlerine baskı yapıldı.

Avrupa büyük bir savrulma içinde. Alman hükümeti kadınların gelişimi için bir vakfa yardımını kesmiş. Nedeni Gazze’ye yönelik destek mesajı. En temel değerlerin ilkel pazarlığa dönüştüğü bir dönem.

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Kuşkusuz İspanya ve Belçika daha sağ duyulu yaklaşıyor ancak Avrupa’nın genelinde hakim değil. Asil insanlar sokaklara döküldü ve bu görüntüleri kınıyor.

ABD’den gelen açıklama nedir biliyor musunuz? Bunu yaptınız, bunu yayınlamasaydınız. Bütün dünya biliyor bunlar sivil insanlar. Kuşkusuz günü gelir bunlar yargılanır. Bu katliamları yapanlar kendilerine destek verenlerin arkalarında olmayacağını görecekler.

Gazze’ye gidecek yardımların engellenmesi bile savaş suçu. İsrail taraf değil diye soruşturmadan kaçması mümkün değil. Başsavcı Gazze’ye gitmiş değil bu çifte standart son bulmalı.

Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar önemlidir. Yunanistan ile komşuyuz, sorunları çözebiliriz. Aramızdaki sorunları çözecek kapasitedeyiz.

AB’ye üyelik sürecinde hiç fasıl açmama gibi perspektif hiç konuşmayalım demek. Doğrusu fasılların açılması.

YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI

Cumhur İttifakı’nda sorun söz konusu değil. Heyetler, komisyonlar arası görüşmeler devam ediyor. Herhangi problem yok. Son noktanın koyulacağı aşamaya geldik.

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SOKAK HAYVANLARI SORUNU

Göz yumulması söz konusu değil. Gerekli tedbirler alınacak. Hayvanların güvenliğini sağlayacak, onların da korunduğu stratejiler üretilecek.

MUHALEFETİN YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI

Vatandaşın önüne büyük iddialar ile çıktılar. Bu kadar farklı sesle bir araya gelseler çay bile demleyemezler. Vesayet ve kriz üretir dedik. Siyasi parti liderlerine iş bulabilmek için üretilen sistem. Şimdi de görüyorsunuz kimse sahiplenmiyor. Her bir siyasi parti diğerini yük görüp üzerinde atmaya çalışıyor. Kimisi yorgunluk, kimisi yük diyor. İyi ki kazanmadık noktasına geldiler. Ortaya çıkan tablo; siyasi iflas tablosudur. 4 ay önce iktidar talebiyle çıktılar şimdi yük diyorlar. Masa bile illallah demiş durumda olan masaya oldu.