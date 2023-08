AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Seçim sonucunu algılamayan tek kişi Kılıçdaroğlu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Demokrasimize, milletimize hayırlı olsun diyoruz. Büyük kongrelerimizi partimizin tarihi açısından özelliklere sahip olduğu kadar Türk demokrasisi açısından önemli kilometre taşları teşkil eder. 7 Ekim'de de güçlü değerlendirmeler yapılacak.

Demokrasimize, milletimize hayırlı olsun diyoruz. Büyük kongrelerimizi partimizin tarihi açısından özelliklere sahip olduğu kadar türk demokrasisi açısından önemli kilometre taşları teşkil eder.

Büyük kongre öncesi hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Birim başkanlarımız gerekli hazırlıklarını sundu. Önümüzdeki yerel seçimlere dönük değerlendirmelerimizi yaptık. En önemli konulardan biri yerel seçimler. demokrasi bayramıdır seçimler. Milletimizin huzuruna gidip yapılanları milletimize arz edeceğiz. Yerel seçimlere güçlü şekilde hazırlanma talimatlarını vermişlerdir genel başkanımız. Milletimizin arzu ettiği yönetime kavuşamayan şehirlerimizin yeni dönemde güçlü belediyecilik anlayışımızla buluşması için bunun güçlü şekilde hayata geçirilmesi için gerekli talimatları verdiler.

Teşkilatlarımız seçimlere güçlü şekilde hazırdır. Bütün bu süreci değerlendirirken geçtiğimiz seçimin tartışmaları bitmedi. Cumhur İttifakı seçimde çoğunluğu sağladı. Katılım oranı, şeffaflığı yüksek seçimi geride bıraktık. Seçim sonucunu bütün dünya ve Türkiye'deki herkes algılamışken seçim sonucunu algılamayan tek kişi sayın Kılıçdaroğlu'dur. Tehlikeli bir şey yapıyor Kılıçdaroğlu. Çelişkili açıklamalarda bulunuyor. Ağır bi yenilgi almıştır, 7'li masa kurmuş ve siyasi sonuç alamadığı ortaya çıkmıştır. Ortaklarının her birinin Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır eleştirileri vardır. Bu masanın küçük ortakları kendileri olmasa CHP'nin bu kadar oy alamayacağını iddia etti. Genel başkan vekillerini bu partilere dağıtmıştır. Bundan sonra bir hesap vermesi, açıklama yapması gerekmiştir. Sürekli seçim meşrutiyetini gündeme getiriyor. CHP içinden de bir desteği yoktur.

Terör örgütleri kendisini desteklediğini açıklarken bunlara yönelik açıklama yapan dememize rağmen açıklama yapamadı. Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinde kendisi adına yüksek baskılı stresi tek adam rejimi kurduğu ortaya çıktı. CHP yönetimine neden gizli ortaklıklara girdiğine dair hesap vermesi gerekirken vermiyor. Niçin gizli tahhütlerde bulunması gerekirken bundan kaçınıyor. İttifak ortaklarına dürüst olmadığı ortaya çıkıyor. Siyasi yenilgi abidesi haline gelmiş, kendi partisine kayıplar yaşatmış, milletimize yalan söylemiş. Söyleyecek bir şeyi olmadığı için sürekli seçilmiş cumhurbaşkanının ve seçimlerin meşrutiyetini tartışmaya açmaya çalışıyor. Milletten özür dilemesi gereken birinin yalan siyasetinden başka bir şey değil.

Siyasi partilerin hayatını kaldırmış olan yaklaşımı bugün bir siyasi partinin genel başkanı olarak tekrarlaması vahimdir. Bu Yassıada zihniyetidir. Seçimi sabote ediyorlardı. Dünyanın önünde herkesin takdir ettiği, net seçim yapmışız. Cumhurbaşkanımız yeniden seçilmiş, Melis'te çoğunluğu almış, saygı duyması gerekirken seçim sonuçlarına saldırmakta. Geçmişten gelen bu saldırıların Kılıçdaroğlu'nun dilinde hayat bulmasını milletimize havale ediyoruz. Kılıçdaroğlu siyasetin birisi olarak geçmişteki vesayetin taşıyıcısı olmaya aday olmuştur. Demokrasinin yanında net bir şekilde duracağız. Kimse seçim sonuçlarının meşrutiyetini tartışmaya açamaz. Devlet adamlığına yakışmaya yaklaşımla miletin iradesine saldırmakta. Her türlü saldırıya sığınarak direnmiştir bu millet.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR HEP GÜNDEMİMİZDE

Deprem bölgesi her zaman gündemimizde. Çalışmalar güçlü şekilde devam ediyor. Her konuyu yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu süreçlerin takipçisi durumundadır.

Orman yangınlarında bir takım sıkıntılar yaşıyoruz bu sene de yaşadık. Filomuzu giderek güçlendiriyoruz. Orman çalışanlarımıza bu fedakar görevleri için sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Geçtiğimiz günlerde KKTC'de bir kriz yaşandı. AK Parti MKYK'sının KKTC'ye tam destek verdiğini ifade ediyoruz. Burada yapılan yoldan önce, Pİle'deki köyde Rum ve Türkler bir arada yaşıyor. Geçmişte Rum köylerine ulaşım için izin verilmişti. Dikelya'ya geçmeden daha rahat ulaşım için ortaya koyulan bir proje bu. Geçmişte örnekleri de var. Kimse Kıbrıs adasının tamamına Rum gözlüğü ile bakamaz. Orada iki eşit toplum iki devlet vardır. Rumlara verilen izin KKTC2ye verilmiyorsa burada çifte standart vardır. BM'den bu durumu tutarlı şekilde değerlendirmesini bekliyoruz.

Dünyanın gıda krizi ile karşı karşıya kalmaması için diplomasiyi Cumhurbaşkanımız yürüttü. Soçi'de görüşme olacaktır.

Kendileri dışında diğerlerinin başarısız olduğu ve diğerlerine güvenilmemesi olduğu oluyor. Bunlar daha birkaç ay önce çıkarak tek bir ses gibi hareket ettiğini söylüyordu. Kendi kendine ürettikleri siyasi fanteziler olduğunu görüyoruz. Her biri çıkıyor ben olmasam diğerleri olmazdı şeklinde tablo ortaya koyuyor. Milletimizin önüne çıkarken aslında o gün de tavırlarının doğru olmadığını açıkça söylüyorlar.

AKŞENER'İN İTTİFAKSIZ YOL AÇIKLAMASI

Bahçeli yaptığı açıklamada Cumhur İttifakının birliğinin altını bir kez daha çizdi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Seçimlerde ve siyasi alanın yönetilmesinde, Meclis'teki çalışmalarda birlik içinde yoluna devam ettiğini kıymetli bulduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz. Birkaç ay öncesine kadar her biri cumhurbaşkanlığı yardımcılığı almak isteyen, 7'li masa kuranlar ayrı hareket edeceğini diğerlerinin yanlış yaptığını söylüyor. Seçim dönemi verilen sözler hangi denklem üzerinde verildi. Milletin huzurunda özeleştiri yapmaları gerekiyor. Diyor ki her bir parti biz olmasak bu kadar oy alınamazdı deniyor. CHP seçmenine bu kadar incitici söz söylenirken parti yönetimi suskun kalıyor. Her biri de yeni dönemde kendi başına hareket edeceğini söylüyor. Bu siyasetin adabı ile bağdaşmayan, uyuşmayan yaklaşımlardır. Bu mesele ciddiyetsizlik boyutuna vardı. İç işleri bizi ilgilendirmez. Millete yönelik saygısızlık varsa bizi ilgilendirmektedir. Cumhur İttifakı birlik içinde dirayetle, yoluna devam etmekte.

Siyasi mücadelenin bir ahlakı vardır. Muhalefet tabii ki görevini yapacak. Ahlaki temellere dayanan eleştiriler tabii ki başımızın üzerindedir. Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri adapsız ve ahlaksızdır. Topluma hesap vermeleri gereken tablo var. Kendi genel başkanları ittifak ortaklarına yalan söylemiş. İttifak üyeleri CHP'yi yerden yere vururken, bu tabloyu değerlendirmeleri gerekirken bu yüzleşmeden kaçmak için sayın cuhurbaşkanımıza saldırmak gibi tutum içine giriyorlar. Partimizin İzmir milletvekili arkadaşlarımız gereken cevabı vermiştir. CHP'nin önce böyle bir üslup bize yakışmaz diye onların değerlendirme yapması gerekmektedir.

Emime Hanım, kız çocuklarının okutulması için özel önem verdi. Bu ülkemizin geleceğine atılmış en güçlü imzalardan biri olarak görüldü. Çeşitli sebeplerle taşrada çocuklarını okula göndermeyenleri ikna için kapsamlı çalışmalar yapıldı. Siyasi serüvenimizin en önemli çalışmalardakn biri kız çöcularının eğitimine verdiği önemdir. Çok güçlü bir proje yürütülüyor eğitimi yarıda kalmış kız çocukları için. Saygıdeğer hanımegfendiye projeyi himaye ettikleri için teşekkür ediyoruz.