Kars'ta doğa yürüyüşü yapanlar inanamadı! Boz ayı havadan görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, ormanlık alanda boz ayı ile karşılaştı. O anlar dronla kayıt altına alındı. Görüntülerde, dere kenarında gezen ayının dronu fark etmesi ile ormanlık alana doğru hızla koşması yer alıyor. Boz ayılarıyla sık sık gündeme gelen Sarıkamış'ta vatandaşlar artık bu duruma alışmış görünüyor. İlçe merkezine kadar gelen boz ayılar ise vatandaşlara alışmış görünüyor. Bazı vatandaşlar ise Sarıkamış'ta görülen boz ayıları ‘sıradan bir gün' diyerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.