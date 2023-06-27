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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Reuters’a tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki haberi nedeniyle Reuters haber ajansını kınadı.

27.06.2023 - 11:40 | | İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Reuters’a tepki

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine dönük saldırıların bir yenisine Reuters’ın imza attığını belirterek, “Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters haber ajansını ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz” dedi.

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Yayımlanan haberin, Reuters’ın siciline kara bir leke olarak kazındığını dile getiren Çelik, “Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propaganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

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