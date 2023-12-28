AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya tepki: Sözleri yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Sivillere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarihin en vahşi saldırganlığına imza atan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Sn Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir.' dedi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

Sivillere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarihin en vahşi saldırganlığına imza atan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Sn Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir.

İsrail Başbakanı Netanyahu, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım girişimi nedeniyle layık olduğu şekilde nefretle anılacak ve bir gün hukuk önünde hesap verecektir...

Türkiye’nin terörle mücadelesi, hukuk çerçevesinde yürütülen dünyanın en meşru mücadelesidir.

Türkiye’nin terörle mücadelesi, uluslararası hukukun tüm kurallarıyla tam bir uyum içindedir. İnsanlık düşmanı terör örgütlerine karşı verilen bir mücadeledir.

İsrail’in Filistin’deki işgali ise tarihin en uzun süreli işgali olduğu gibi en planlı ve sistematik katliam suçlarını içermektedir.

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'NETANYAHU İSE İNSANLIĞIN DÜŞMANI HER TÜRLÜ EYLEMİN TEMSİLCİSİDİR'

Netanyahu yönetimi, Filistinli sivilleri bombalamakta, öz topraklarından göç etmeleri gerektiğini söylemekte, bu insanlar can korkusuyla göç halindeyken yine onları bombalamakta, insanların son çare olarak sığındıkları hastaneleri dahi bombalamaktadır.

Cumhurbaşkanımız insanlık değerleri ve insanlık vicdanı adına tüm dünyaya seslenirken, Netanyahu ise insanlığın düşmanı her türlü eylemin temsilcisidir.

Filistin'deki çocuk, kadın, sivil, yaşlı masumlarla dayanışmayı sürdürecek; Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını elde etmeleri için mücadele etmeye devam edeceğiz.