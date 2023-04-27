AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dezenformasyon yapanlara tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır. Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir. Milletimizin sağlık, afiyet dilekleri ve dualarına şükranlarımızı sunarız. Dünyanın her yerinden çeşitli ülke insanlarından gönderilen geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.