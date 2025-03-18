AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu hükümeti insanlık düşmanı bir organizasyondur
18.03.2025 - 13:04Güncellenme Tarihi:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Netanyahu hükümeti insanlık düşmanı bir organizasyondur. Yine katliam şebekesi gibi hareket ederek masum Filistinlileri öldürdüler.
Bu katliam şebekesinin tüm insani değerlere düşman olduğu ve hiçbir anlaşmaya sadık kalmayacağı açıktır. Bundan sonrasında dünyada insanlık adına bir değer ve düzen olacaksa, bunun ilk şartı bu katliam şebekesinin yargılanması ve cezalandırılmasıdır.