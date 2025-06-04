İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 11 şüphelinin adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi
04.06.2025 - 22:42Güncellenme Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren 11 şüphelinin adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve etkin pişmanlık kapsamında tahliyesine karar verilen şüpheliler:
* Sami Özge Arıoğlu
* Erdem Arıoğlu
* Mustafa Başar Arıoğlu
* Hüseyin Kum
* Taner Gümüş
* Murat Bıyık
* Kadir Gümüş
* Altan Gözcü
* Servet Yıldırım
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan ve etkin pişmanlık kapsamında tahliyesine karar verilen şüpheliler:
* Aziz İhsan Aktaş
* Mustafa Mutlu