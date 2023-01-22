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AK Parti Sözcüsü Çelik: Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Faşizme ve nefret siyasetine karşı, insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız. Ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeliyiz" dedi.

22.01.2023 - 12:37 | | DHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Nefrete nefretle karşılık verilmez. Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz. İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Nefret siyaseti ve faşizmin tüm insanlığı tehdit ettiğini aktaran Çelik, "Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar. Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız. Ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeliyiz" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor