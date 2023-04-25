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Bahçelievler AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açanlar yakalandı

İstanbul Valiliği, Bahçelievler Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

25.04.2023 - 16:51 | | Derya EVREN - İSTANBUL DHA
Bahçelievler AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açanlar yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, "AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında bir motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin çalışmalarda; söz konusu olayda silahla havaya ateş eden O.Ş. ile motosikleti kullanan C.E. adlı şüpheliler gözaltına alınmıştır" denildi.

Bahçelievler AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açanlar yakalandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tabanca, 49 fişek, 6.75 gram, olayda kullanılan motosiklet ve olay sırasında giyilen kıyafetlerin ele geçirildiği kaydedildi. Şüphelilerden O.Ş.'nin toplam 17 suç kaydı, C.E.'nin ise toplam 21 suç kaydı bulunduğu vurgulandı.

Bahçelievler AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açanlar yakalandı

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Bahçelievler AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açanlar yakalandı