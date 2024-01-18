AK Parti ÅžanlÄ±urfa belediye baÅŸkan adayÄ± kim oldu 2024 AK Parti ÅžanlÄ±urfa belediye baÅŸkan adayÄ± Zeynel Abidin BeyazgÃ¼l kimdir, nereli, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda

31 Mart 2024 tarihinde gerÃ§ekleÅŸecek yerel seÃ§imlerle belediye ve bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkanlarÄ± belli oluyor.Â AK PartiÂ ÅžanlÄ±urfa Belediye BaÅŸkanÄ±Â adayÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ATO Kongre Salonu'nda aÃ§Ä±kladÄ±. AK Parti ÅžanlÄ±urfa Belediye BaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n kim olduÄŸu ise merak ediliyor. Peki, ÅžanlÄ±urfa AK Parti Belediye BaÅŸkan adayÄ± kim oldu? AK Parti ÅžanlÄ±urfa Belediye BaÅŸkan adayÄ± kim oldu? ÅžanlÄ±urfa AK Parti Belediye BaÅŸkan adayÄ± Zeynel Abidin BeyazgÃ¼l kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda, nereli, hangi gÃ¶revlerde bulundu?

AK PARTÄ° ÅžANLIURFA BELEDÄ°YE BAÅžKAN ADAYI KÄ°M OLDU?

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ATO Kongre Salonu'nda AK Parti belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AK Parti KÃ¼tahya Belediye BaÅŸkanÄ± adayÄ± Ekrem OlÄŸaÃ§ oldu.

ZEYNEL ABÄ°DÄ°N BEYAZGÃœL KÄ°MDÄ°R?

BeyazgÃ¼l, 1957 yÄ±lÄ±nda ÅžanlÄ±urfa'da dÃ¼nyaya geldi. Ä°lk, orta ve lise eÄŸitimini ÅžanlÄ±urfa'da tamamladÄ± ve ardÄ±ndan 1983 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesiâ€™nde okudu.



1985-1996 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda AvukatlÄ±k gÃ¶revine baÅŸlayan Zeynel Abidin BeyazgÃ¼l, 1985 yÄ±lÄ±nda ÅžanlÄ±urfa Belediyesi Hukuk Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yaptÄ±. 1996 yÄ±lÄ±nda Kayseri Ä°ncesu Noteri olarak atandÄ±. ViranÅŸehir 1'inci, AdÄ±yaman 3'Ã¼ncÃ¼, AdÄ±yaman 1'inci ve Malatya 2'inci noterliÄŸinden sonra ÅžanlÄ±urfa 5'inci noterliÄŸinde gÃ¶revini yerine getirdi. 2011 yÄ±lÄ±nda Malatya Noter OdasÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 2014-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ise TÃ¼rkiye Noterler BirliÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.



2004 yÄ±lÄ±nda AK Parti Merkez Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 2015-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda AK Parti ÅžanlÄ±urfa Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini icra eden Zeynel Abidin BeyazgÃ¼l, 31 Mart 2019 Yerel SeÃ§imlerinde ÅžanlÄ±urfa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.



Zeynel Abidin BeyazgÃ¼l, evli olup 3 Ã§ocuk babasÄ±dÄ±r.

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