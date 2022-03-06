AK Parti MYK toplanıyor!
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak AK Parti MYK toplantısında Rusya'nın Ukrayna saldırısı, bölgedeki son durum ve Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiğinin ele alınması bekleniyor.
06.03.2022 - 16:34 |
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanacak.
Toplantıda iç siyasete ilişkin gelişmeler ve meclis çalışmaları da ele alınacak.
Acil yargı paketinin detayları değerlendirilecek. Erdoğan'ın açıkladığı kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni önlemlere ilişkin düzenlemenin görüşülmesi bekleniyor.
Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara yönelik tedbirlere ilişkin teklifin de Merkez Yürütme Kurulu'nda ele alınması planlanıyor.
Ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonlarına ilişkin detayların da AK Parti MYK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.