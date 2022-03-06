GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAK Parti MYK toplanıyor!
HaberlerGündem Haberleri AK Parti MYK toplanıyor!
ABONE OL

AK Parti MYK toplanıyor!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak AK Parti MYK toplantısında Rusya'nın Ukrayna saldırısı, bölgedeki son durum ve Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiğinin ele alınması bekleniyor.

06.03.2022 - 16:34 |
AK Parti MYK toplanıyor!

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanacak.

Toplantıda iç siyasete ilişkin gelişmeler ve meclis çalışmaları da ele alınacak.

Acil yargı paketinin detayları değerlendirilecek. Erdoğan'ın açıkladığı kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni önlemlere ilişkin düzenlemenin görüşülmesi bekleniyor.

Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara yönelik tedbirlere ilişkin teklifin de Merkez Yürütme Kurulu'nda ele alınması planlanıyor.

Ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonlarına ilişkin detayların da AK Parti MYK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Soylu: Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı

Bakan Soylu: Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı

Macron ile görüşen Putin'den Ukrayna'ya tepki: 'Kiev anlaşmalara uymuyor'

Macron ile görüşen Putin'den Ukrayna'ya tepki: 'Kiev anlaşmalara uymuyor'

Gazeteci Batuhan Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Batuhan Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Soylu: Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı

Bakan Soylu: Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı

Sıradaki Haber
Kadın üreticilere kredi desteği! Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kadınlara micro kredi veriyor!

Kadın üreticilere kredi desteği! Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kadınlara micro kredi veriyor!

Sıradaki Haber
Macron ile görüşen Putin'den Ukrayna'ya tepki: 'Kiev anlaşmalara uymuyor'

Macron ile görüşen Putin'den Ukrayna'ya tepki: 'Kiev anlaşmalara uymuyor'

Sıradaki Haber
İşveren, işçi milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş 'ihbar süresi' kararı! Yüzde yüz zamlı ödenecek...

İşveren, işçi milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş 'ihbar süresi' kararı! Yüzde yüz zamlı ödenecek...

Sıradaki Haber