AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, yoğun gündemle toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, AK Parti'nin 14 Ağustos'ta düzenleyeceği 23'üncü kuruluş yıl dönümü programının ele alınması beklenirken hazırlıklara ilişkin değerlendirme yapılacak.

AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü programı çerçevesinde 81 ilde kutlamalar yapılacak.

Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın organize ettiği program Ankara'da çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak. Genel Merkezdeki programa AK Parti'nin kurucuları, milletvekilleri, bakanlar ve teşkilat üyeleri davet edildi.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

AK Parti MYK toplantısında, iç ve dış gelişmeler gündemde olacak.

Ekonomideki son durum değerlendirilecek. Enflasyondaki düşüş sonrası ekonomide başlayan yeni dönem görüşülecek.

Dış politikada ise gündem Gazze olacak. İsrail'in 10 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam, ateşkes arayışları ve İran-İsrail gerilimi sonrası bölgede yükselen tansiyon ele alınacak.

MYK toplantısında, genel başkan yardımcılıklarının sunum yapması da bekleniyor.

Haberin Devamı