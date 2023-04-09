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AK Parti milletvekili aday listesinden son durum

Milletvekili aday listeleri bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edilecek. AK Parti'de ise hareketlilik son sürat devam ediyor. Gelen ilk bilgilere göre kadın milletvekili sayısı geçen döneme göre artırıldı ve 3 dönem kuralı istinasız olarak uygulanıyor.

09.04.2023 - 13:22 |
AK Parti milletvekili aday listesinden son durum

27. Dönem’de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişiyor. Partili kaynaklara göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı “istisnasız” uygulandı.

AK Parti’de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

Listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.

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