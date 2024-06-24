GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri AK Parti Merkez Yürütme Kurulu yoğun gündemle toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu yoğun gündemle toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme ve ekonomideki son durum gündemde olacak. AK Parti'nin 1-2 Temmuz'da belediye başkanlarıyla yapacağı kampın hazırlıkları da MYK'da ele alınacak.

24.06.2024 - 16:43 |
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu yoğun gündemle toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenlemeye son hali verilecek. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Meclis'e sevk edilecek.

AK Parti MYK'nın gündemindeki bir diğer başlık ekonomi olacak. Enflasyondaki düşüş eğilimi ile başlayan yeni dönemin yol haritası görüşülecek. Enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar değerlendirilecek.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bir kez daha mercek altına alınacak. Parti teşkilatındaki son durum istişare edilecek. Yaz döneminde sahada yürütülecek çalışmalar görüşülecek.

AK PARTİ 2. KEZ KAMPA GİRİYOR

Toplantıda, AK Parti'nin bu yılki 2'nci kamp programının hazırlıkları da ele alınacak. AK Parti'nin 2'nci istişare ve değerlendirme kampı, 1-2 Temmuz'da Kızılcahamam'da belediye başkanlarıyla yapılacak.

AK Parti'nin ilk kamp programı, 31 Mayıs - 2 Haziran arasında milletvekillerinin katılımıyla yine Kızılcahamam'da yapılmıştı.

Haberin Devamı

GÜNCEL HABERLER

Bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme!

Bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme!
Kuduz köpekleri toplayıp Ankara'ya getiren şahıs tahliye edildi

Kuduz köpekleri toplayıp Ankara'ya getiren şahıs tahliye edildi
AK Parti'den son dakika vergi reformu ve yurt dışı çıkış harcı açıklaması

AK Parti'den son dakika vergi reformu ve yurt dışı çıkış harcı açıklaması