AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı! İşte masadaki konular

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Merkez Yürütme Kurulu'nda parti içindeki değişim çalışmaları gündeme gelecek. Bu konuda yapılan tüm çalışmalar hızlandırılacak.

MYK'nın bir diğer gündem maddesi ise tasarruf tedbirleri olacak. Toplantıda, kamudaki tasarruf tedbirleri ve ekonomideki alınacak yeni önlemler değerlendirilecek. Ayrıca parti içinde görüş alışverişi yapılacak.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE GÜNDEMDE

MYK'da fahiş fiyatlarla mücadele de gündeme gelecek ve çözüm önerileri de masaya yatırılarak tartışmaya açılacak.