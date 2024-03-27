AK Parti İBB Adayı Kurum: 'Yetimin hakkıdır’ demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Mardin Hemşehri Sahur Sofrası programına katıldı. Konuşmasına Mardinlileri selamlayarak başlayan Kurum, “Sizleri, sizlerin şahsında Mardin’in tüm ilçelerini, tüm köylerini, tüm hanelerini sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bizleri bugün kardeşi gibi, bir evladı gibi ağırlayan, bağrına basan, arkamızda sarsılmaz bir kale gibi duran tüm Mardinli hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

“MARDİN’İMİZ BARIŞ VE HOŞGÖRÜ ŞEHRİDİR”

Mardin’in hoşgörü ve barış şehri olduğunu vurgulayan Kurum, “Biz Mardin’le her zaman gurur duyduk. Mardin inancın, hoşgörünün, kardeşliğin şehri, medeniyetlerin beşiğidir. Mardin’in gündüzü seyranlık, gecesi gerdanlıktır. Mardin’de büyümek, Mardin’de yetişmek geçmişe doğru bir zaman yolculuğu, bir tarih yolculuğu yapmak gibidir. Mardin’e gittiğinizde, sadece şöyle bir etrafınıza baktığınızda dahi ne kadar eşsiz hazinelere sahip olduğunu rahatlıkla görürsünüz. Bir yanınızda Süryani vatandaşlarımızın 1600 yıllık şaheseri Deyulzafaran Manastırı vardır. Az ötesinde Hristiyan vatandaşlarımızın binlerce yıldır ibadet ettiği Kırklar Kilisesi vardır. Yine aynı bölgede, 8 asırdan daha uzun bir zaman boyunca minarelerinden ezanların göğe yükseldiği Ulu Camii’miz tüm zarafetiyle bu iki ibadethaneye komşuluk yapıyor. Bütün bu eserlerin birlikteliği bile Mardin’imizin gerçek bir barış şehri olduğunu, hoşgörü şehri olduğunu ortaya koymaya yeter de artar.” diye konuştu.

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“İSTANBUL’U RUH DÜNYAMIZIN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUZ”

Murat Kurum, babasının görevi nedeniyle Mardin’de iki yıl kaldığını anlattı. Mardin’e ne zaman gitse aklına çocukluğunun ifade eden Kurum, “Ben, Mardin’in tarihini, Mardin’in mahallelerini, semtlerini, sokaklarını gayet iyi bilirim. Çünkü ben de Mardin’in bir evladıyım. Ben de Mardin’in kardeşiyim. Biliyorsunuz, ben ilkokul ikinci ve üçüncü sınıfı babamın mesleği gereği Mardin’de okudum. Burada sınıf arkadaşlarım var. Hem TOKİ’de hem de Bakanlık görevim sürecinde Mardin’e ayrı bir sevgiyle baktım. İlçelerinizin hepsinde bu kardeşinizin eseri var. Murat Kurum oraya gelmiş, bir söz vermiş ve o sözünü tutmuştur. Ben ne zaman Mardin’e gitsem, memleketime gitmiş gibi hissederim. Mardin’in her bir manzarası beni çocukluğuma, çocukluğumun o güzel günlerine, hatıralarına götürür. Mardin benim için bir mektep oldu.” ifadelerini kullandı.

Mardin’le İstanbul arasındaki benzerliklere vurgu yapan Kurum, “Mardin, sahip olduğu medeniyet birikimleri dolayısıyla bana hep eğitim ve iş hayatımda büyük bir ilham kaynağı oldu. Çünkü Mardin, tıpkı İstanbul gibi, insanın iç dünyasını, ruh dünyasını, zihin dünyasını, hayal dünyasını geliştiren bir şehir. İşte, biz de o günlerden, çocukluğumuzdan beri bir şehrin nasıl daha iyi olabileceğine, nasıl daha iyi yaşanılır hale gelebileceğine dair hayaller kuruyoruz. Bana kalırsa, her insan yaşadığı şehrin ruhunu, kimliğini anlamaya çalışmalı, şehirle güçlü bir aidiyet kurmalıdır. İşte bizler, bu inançla, bu ruhla, bu anlayışla, peygamberin müjdesi, Fatih’in emaneti İstanbul’umuzla aramızda çok özel bir bağ kuruyor, bu şehri ruh dünyamızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz” cümlelerini kurdu.

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“İSTANBUL’U ASLA KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ'

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İstanbul’la ilgili hayallerini paylaşan Kurum, deprem korkusu ve trafik çilesini ortadan kaldıracağını söyledi, İstanbul’u kendi kaderine terk etmeyeceğine de söz verdi. Kurum, şöyle konuştu:

“Biz İstanbul’umuza, hayallerimizin olduğu bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollardayız. Biliyoruz ki, ancak samimi hayaller, ancak gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. Şimdi bu kardeşinizin, Murat Kurum’un da bir hayali var. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir hanesinde, evinde deprem endişesi kalmayacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çilesi artık İstanbul’un gündeminden tamamen çıkacak. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul. Bir kardeşiniz, bir hemşehriniz olarak size söz veriyorum. Biz İstanbul’umuzu asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Milletimizin her anında hep yanında olacağız. Bu söz, onların verip de tutmadıkları sözlere benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu söz, sağlam adamların sözüdür, bu söz Murat Kurum sözüdür” ifadelerini kullandı.

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“31 MART'TA GELİN, GERÇEK BELEDİYECİLİKTEN YANA OLUN"

Kurum, “Seçime 4 gün kaldı. Buradan İstanbul'umuzun güzel insanlarına sesleniyorum. 31 Mart'ta gelin, gerçek belediyecilikten yana olun. 31 Mart'ta gelin, İstanbul'un geleceğinden yana olun. 31 Mart'ta gelin, sağlam İstanbul'dan yana olun. Her oy bir tohumdur. Hizmet görürse yeşerir, emek verilirse fidan olur, karşılık bulursa orman olur. Haydi İstanbul şehrine oy ver. Şehrine oy ver ki, İstanbul; hizmet bulsun. Huzur bulsun. Mutluluk bulsun" dedi.