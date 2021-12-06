AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan açıklama: Yüzde 30-35 artırma kararı aldık!
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'de 2022 bütçe görüşmelerinde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
06.12.2021 - 19:56 | | DHA
Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Tüm Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde artırma kararı aldık. Ayrıca zamları sadece doktorlara değil, sağlık çalışanlarımızı da ekleyerek yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.