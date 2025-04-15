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AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: Cuntacılık, CHP'nin öz geçmişidir

15.04.2025 - 17:21Güncellenme Tarihi:
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: Cuntacılık, CHP'nin öz geçmişidir

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Cuntacılık, CHP'nin öz geçmişidir ve Özgür Özel bu açık gerçeği bize saldırarak kapatamayacağını bilmelidir. Zira milletimiz CHP'yi maşeri vicdanında çoktan hapsetmiştir" dedi.

AK Parti'li Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel tek parti dönemine ait zihinsel kodları deşifre eden söz ve davranışlarına devam ediyor. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkede darbelere karşı durmuş ve meşruiyetini her zaman milletten almış bir siyaset ve devlet adamıdır. Bu ülkede cuntalarla, müdahalelerle, darbelerle mücadele ederek içinde bulunduğumuz demokratik ortamı tesis eden, vesayeti tasfiye eden AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız olmuştur. Cuntacılık, CHP'nin öz geçmişidir ve Özgür Özel bu açık gerçeği bize saldırarak kapatamayacağını bilmelidir. Zira milletimiz CHP'yi maşeri vicdanında çoktan hapsetmiştir" dedi.

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