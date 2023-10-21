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AK Parti, Fazıl Say'ın Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sanatçımız Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz." dedi.

21.10.2023 - 11:20 |
AK Parti, Fazıl Say'ın Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karanlık bir zihniyetin, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail'in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef aldığına dikkati çekti.

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Çelik, bu çerçevede sanatçı Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınadığını aktardı.

 

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