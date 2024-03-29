AK Parti Diyarbakır BŞB Adayı Mehmet Halis Bilden'den CNN Türk'te önemli açıklamalar

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden'den CNN Türk'te projelerini açıklıyor. Bilden "Diyarbakır'a raylı sistem getireceğiz. Kaynaklarımız çok fazla. Hepsini Diyarbakır halkımızla yöneteceğiz" dedi.

Mehmet Halis Bilden'in konuşmasından satır başları;

Bir sürü kentimizde raylı sistemler var. Neden Diyarbakır'da olmasın? Diyarbakır'ı dünya şehri yapmak istiyoruz. Kuran'da ismi geçen iki peygamberimizin kabri Diyarbakır'da. Biz neden Diyarbakır'a turist çekemiyoruz. 31 Mart'ta benim hemşehrilerim eser belediyeciliğine onay verecek.

DİYEK'LER KURUYORUZ

17 ilçemiz var ve her ilçeye bu merkezlerden yapacağız. 50'ye yakın branşta kurs vereceğiz. Dil eğitimi vereceğiz. Dünyanın her tarafına gidecek gençlerimiz. O zaman Diyarbakır'a akın akın turist gelecek. 14 tane Burada peygamber kabirleri var, Çayönü, Urfa'daki Karahan Tepe'den önce en eski yerleşim yeriydi. İnsanoğlunun buğdayla tanıştığının belgeleri çıktı. Silvan'da Malabadi Köprüsü var. Biz bunları tanıttığımız zaman 20 milyon turist çekeriz dedim, az bile dediler 50 milyon turist çekilir.

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DİYARRAY GELECEK

40 kilometre raylı sistem yapacağız Diyarbakır'a. İstanbul'da Marmaray var biz de Diyarray yapacağız. Turizmcilere arsalarını bedava vereceğiz. 31 Mart'ta da problemsiz seçimi yapalım ve AK Parti adaylarının tercih edileceğinden şüphem yok.

KREŞLER VE MOLA EVLERİ GELECEK

Bazı evlerimizde engelli kardeşlerimiz var. Biz annemizi sosyal hayata aktaracağız. Diyelim anne bir yere gidecek, çocuğu belediye personelleri alıp misafir edecek ve annenin işi bitince arayacak ve çocuğu geri alacak.

HAYVAN BARINAKLARI YAPILACAK

17 ilçemizin hepsinde modern barınaklar kuracağız ve onları misafir edeceğiz.

DEPREM PROJEMİZ VAR

Bizim tespitlerimize göre 9 bölgemiz var depremle ilişkili ve 104 bin mesken var. Biz bunu iki döneme yaydık ve 10 yılda modern kentleşme kurallarıyla yaşanabilir ortamlar sağlayacağız. Dirençli kentler yapacağız.