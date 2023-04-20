AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! Kurtulmuş: Zanlı gözaltında

Adana'da AK Parti Çukurova ilçe binası, silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı cep telefonuyla görüntülenirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, "İlçe binamıza 1 kişi tarafından 12 el ateş edildiği bilgisini aldık. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Tüm teşkilatımıza, partimize geçmiş olsun" dedi.

12 EL ATEŞ EDİLDİ

Olay, saat 16.00 sıralarında yaşandı. AK Parti Çukurova ilçe binası önüne gelen silahlı kişi, parti binasına ateş açtı. Saldırının ardından harekete geçen polis, şüpheliyi yakaladı. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "İlçe binamıza 1 kişi tarafından 12 el ateş edildiği bilgisini aldık. Bu saldırıyı lanetliyoruz. 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Tüm teşkilatımıza, partimize geçmiş olsun" dedi. Saldırı sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

"TEŞKİLATIMIZA GEÇMİŞ OLSUN"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan, "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." dedi.

KURTULMUŞ: BİR KİŞİ GÖZALTINDA

CNN Türk yayınında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Provokasyonlara karşı bütün milletimizin dikkatli olması gerekiyor. Bu saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz. Bütün partilerin bu saldırılara karşı ortak bir tavır olmaları gerekiyor. Saldırıda bir kişinin gözaltına alındığı bilgisi var." dedi.

"MİLLET OLARAK UYANIK OLMAK ZORUNDAYIZ"

"Kim demokrasi düşmanıyla, kim gerginlikten istifade ediyorsa saldırıyı o yapıyordur." diyen Kurtulmuş, "Faillerini bilmediğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Türkiye'nin kaosla vakit kaybetmesini isteyenler olabilir. Biz millet olarak uyanık olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"YAPTIĞIMIZ SEÇİM YARIŞI"

Kurtulmuş, "Sonuç itibariyle yaptığımız bir seçim yarışıdır, savaş değildir. Herkesin kullandığı dile, siyaset üslubuna dikkat etmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu Türkiye demokrasisine yapılmış bir saldırıdır. Herkesin sükunetle, lanetleyerek yaklaşması gerekiyor. Zor bir seçime gidiyoruz. Hayatının normal akışı içerisinde bir seçime gidiyoruz. Esenlikle bu süreci geride bırakacağız.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Saldırgan 'AK Parti'ye karşıyım' deyip ateş açmış. Her ne saldırı olursa olsun hiçbir şekilde bundan geri atmadan mücadele ederek seçim çalışmalarını yürüteceğiz. Türkiye'de sandık ziyareti oldukça güçlüdür. Saldırgan hızlı bir şekilde yakalandı. Sorgusu sürüyor. AK Parti'ye dönük olarak saldırıyı gerçekleştirdiğini söylüyor. Saldırganı yakalayan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz. Demokratik mücadelemizi en güçlü şekilde sürdüreceğiz." dedi.

"KİRLİ PLANLAR YAPILIYOR OLABİLİR"

CNN Türk yayınında konuşan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Coşkun Başbuğ, "Birileri sokakları hareketlendirmek için bir takım kirli planlar yapılıyor olabilir. Süre azaldıkça benzer provokasyonların yapıldığını görüyoruz. Siyasi yetkililere bu yükselen tansiyonu düşürmek için büyük bir görev düşüyor. Meral Akşener'in yaptığı ilk açıklamayı eleştirmiştik. Çünkü yapılacak açıklamaların insanları itidale davet ediyor olması gerekir. Eğer sert açıklamalar yaparsanız süreçte tansiyon yükselir. Kaftancıoğlu'nun açıklamaları da doğru değildi. Şimdi AK Parti binasına benzer bir saldırı yapıldı. Seçim yaklaştıkça bu gibi oyunlar kurgulanabilir. Uyanık olmalıyız." dedi.