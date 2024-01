AK Parti 48 başkan adayları açıklandı! Erdoğan: 30 Ocak'ta seçim beyannamemizi sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz. Önümüzdeki cumartesi gününden itibaren İstanbul’dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız. Kimi şehirlere bizzat giderek, kimi şehirlerimize de genel başkan yardımcılarımızı göndererek, ilçe adaylarımızın tanıtımını da kısa sürede tamamlayacağız" dedi.



'30 OCAK'TA SEÇİM BEYANNAMEMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ'



Erdoğan, hedeflerinin AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olan belediyeleri tekrar ezici oranlarla kazanmanın yanında muhalefetin elindeki şehirleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak olduğunu ifade ederek, "Bunun için milletimizin her adımında, her anında yanında olacak, tüm gönlü ve zihniyle kendini şehirlerine adayacak belediye başkanlarıyla seçimlere hazırlanıyoruz. İnşallah 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Seçim takvimine göre, aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kurullarına verilmesi gerekiyor. Niyetimiz; 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıkları bitirerek, tüm vaktimizi ve enerjimizi seçim kampanyamıza vermektir. Bundan tam 30 yıl önce 1994'te İstanbul'da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halkımıza hizmet yolculuğumuzu 'Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız 2024’te zirveye çıkarmak istiyoruz. Belediyelerdeki başarılarıyla iktidara yürümüş bir parti olarak rüştümüzü ilk ispat ettiğimiz yeri güçlü tutmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

Haberin Devamı

'KOLTUKLARIN DERDİNE DÜŞENLERDEN OLMADIK'



Erdoğan, sandıkta kendilerine verilen her oyun vebalini, yaptıkları görevlerin her anında üzerlerinde hissederek aşkla ve azimle çalışıp, üretip farklarını ortaya koyacaklarını belirterek, "Asla şehirlerine ve oralarda yaşayan insanlara hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli ideolojik kavramların arkasına saklanarak, koltuklarının derdine düşenlerden olmadık, olmayacağız. Hep yüreğimizdeki muhabbetle, esirgemediğimiz emeğimizle, alnımızdaki terle, geceli-gündüzlü çalışmayla milletimizin kalbine girenlerden olduk. Her kim belediye başkanlığı, milletvekilliği, teşkilat yöneticiliği dahil siyasetle gelinen makamlara bu gözle bakmıyorsa; AK Parti onun için doğru bir kapı değildir. Belediye başkanlığı vasıtasıyla şehrinin hadimliğine soyunmak yerine hakimliğine talip olanlar varsa, AK Parti onun için doğru adres değildir. Şehrinin dertleriyle dertlenmeden, ülkesinin hedefleriyle bütünleşmeden, sandığa gözünü diken varsa, AK Parti onun için isabetli bir mecra hiç değildir" dedi.



'SINIRLARIMIZ BOYUNCA BİR 'TERÖRİSTAN' KURDURMAK İSTEDİLER'



Erdoğan, Cumhuriyetin ilk asrını geride bırakıp, 'Türkiye Yüzyılı' adını verilen 2'nci asrına adım atıldığını hatırlatarak, "Bu tarihi süreçte ülke olarak yine zorlu sınamalardan geçiyoruz. Bir yanda 10 yılı aşkın süredir kaos çıkartarak, terörü azdırarak, darbe teşebbüsünde bulunarak, ekonomik tuzaklar kurarak ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin saldırıları kesintisiz sürüyor. Gezi olaylarıyla sokakları karıştırarak hükümeti devirmek istediler. Kararlı duruşumuz karşısında başaramayınca ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ülkeyi teslim almak istediler. Milletimizin sinesine çarpıp, hüsrana uğrayınca ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. PKK'yı kullanarak hendeklerle etrafını kazdıkları mahalleleri işgal etmek istediler. Güvenlik güçlerimiz, onları açtıkları çukurlara gömünce ülkemize bedel ödetmek istediler. Farklı isimler vererek destekledikleri bölücü örgüte sınırlarımız boyunca bir 'Teröristan' kurdurmak istediler. Sınır ötesi harekatlarımızla bu projeyi bozduğumuzda ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar" diye konuştu.



Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Böyle yaparak bizi korkutacaklarını, emperyalist emellerine razı edeceklerini sanıyorlar. Tabii bunlar ne Türk milletini ne de onun bir evladı olarak bizi tanıyorlar. Şunu çok açık ve net ifade etmek isterim; bize asla geri adım attıramayacaklardır. Bizi yolumuzdan kesinlikle döndüremeyeceklerdir. Türkiye'nin artık tehditlerle ve sinsi oyunlarla hizaya getirilecek bir ülke olmadığını er ya da geç onlar da öğrenecek. İnşallah bunu da 85 milyon olarak hep beraber başaracağız."



'ÖZGÜR EFENDİ İRADESİNİ TESLİM ETTİ'



Erdoğan, CHP'nin mevcut yönetim altında emperyalistlerin koçbaşlığına soyunmuş durumda olduğunu vurgulayarak, "CHP'nin bölücü terör örgütünün güdümünden çıkamadığı için meşruiyet krizi yaşayan DEM'lilerle yaptığı iş birliği, bu kirli oyunun en son sahnesidir. Gerçi bunların seçimlerde, Mecliste ve belediyelerde yaptığı iş birliği uzunca bir süredir gizli saklı devam ediyor. Kandil uzantılarının ayakları altına kırmızı halılar sererek, sırf onlar rahatsız olmasın diye Türk bayraklarını ve Atatürk resimlerini ortadan kaldırarak iş birliklerini aleni hale getirdiler. Birkaç ay öncesine kadar uğruna gözyaşı döktüğü Bay Kemal'e mayıs seçimindeki hezimetin tüm faturasını yükleyen Özgür efendi daha 'Bismillah' demeden iradesini ve ipini terör örgütünün temsilcilerine teslim etti. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partinin tabutuna en son çiviyi kurultay kürsüsünden teröristlere selam göndererek, bölücülerle iş birliği yaparak bizzat Özgür efendi çaktı. Dikkat ederseniz; bu 2 parti ülkenin ve milletin aleyhine ne varsa birlikte hareket ediyor, lehine ne varsa da birlikte karşı çıkıyor. Bölücü örgütlerin muhiplerinden izin ve icazet almadan CHP yönetimi adım atamıyor, teröre 'terör' teröriste 'terörist’ diyemiyor" dedi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

İŞTE AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Haberin Devamı

ADANA - Fatih Mehmet Kocaispir

ADIYAMAN - Ziya Polat

AFYONKARAHİSAR: Hüseyin Ceylan Uluçay

AĞRI: Mehmet Salih Aydın

AKSARAY: Evren Dinçer

AMASYA: Mehmet Uyanık

ANTALYA: Hakan Tütüncü

ARDAHAN: Yunus Baydar

BATMAN: Adil Sebati Ceylan

BİLECİK: Mustafa Yaman

BOLU: Muhammed Emin Demirkol

BURDUR: Mehmet Şimşek

ÇORUM: Halil İbrahim Aşgın

DİYARBAKIR: Mehmet Halis Bilden

GAZİANTEP: Fatma Şahin

GÜMÜŞHANE: Ercan Çimen

HAKKARİ: İsmet Ölmez

HATAY: Mehmet Öntürk

IĞDIR: Ülkü Öcal

KAHRAMANMARAŞ: Fırat Görgel

KARABÜK: Özkan Çetinkaya

KARAMAN: Mevlüt Akgün

KAYSERİ: Memduh Büyükkılıç

KIRIKKALE: Mehmet Saygılı

KIRŞEHİR: Osman Arslan

KİLİS: Reşit Polat

KONYA: Uğur İbrahim Altay

KÜTAHYA: Kamil Saraçoğlu

MALATYA: Sami Er

MARDİN: Abdullah Erin

MUŞ: Feyat Asya

NEVŞEHİR: Mehmet Savran

NİĞDE: Emrah Özdemir

SAKARYA: Yusuf Alemdar

SİİRT: Ekrem Olgaç

SİVAS: Hilmi Bilgin

ŞANLIURFA: Zeynel Abidin Beyazgül

ŞIRNAK: Mehmet Yarka

TEKİRDAĞ: Cüneyt Yüksel

TRABZON: Ahmet Metin Genç

TUNCELİ: Erkan Eroğlu

UŞAK: Mehmet Çakın

VAN: Abdulahat Arvas

YOZGAT: Celal Köse

ZONGULDAK: Ömer Selim Alan

İZMİR: Hamza Dağ

ANKARA: Turgut Atınok