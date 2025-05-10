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AJet’ten Anneler Günü’ne özel indirim kampanyası

10.05.2025 - 10:27Güncellenme Tarihi:
AJet’ten Anneler Günü’ne özel indirim kampanyası

AJet, Anneler Günü kampanyası ile, tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda misafirlerine yüzde 40 indirim yapılacağını açıkladı.

AJet, Anneler Günü’ne özel düzenlediği kampanya kapsamında yolcularına 100 bin indirimli bilet sunuyor. 10 Mayıs 2025 saat 10:00’dan, 12 Mayıs 2025 saat 23:59’a kadar AJet Mobil uygulaması üzerinden yapılacak bilet alımlarında geçerli olan kampanya, 1 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Toplam 99 noktaya sefer düzenleyen AJet’in bu özel kampanyasından faydalanmak isteyenler, ödeme aşamasında “AJETANNE” kodunu kullanarak indirimden yararlanabilecek. İndirim, vergi ve harçlar hariç olmak üzere toplam bilet ücreti üzerinden uygulanacak.

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