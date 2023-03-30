Airfryer kararı! Gözetim dışı bırakıldı

Dünkü Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeyle ayrıca, birim gümrük değeri 10 doların altında olan mutfak mikserleri için öngörülen gözetim uygulaması detaylandırılarak, bu ürünün 3 litre ile 10 litre arasında hacme sahip ve 80 doların altında birim gümrük kıymetini haiz olanları gözetim uygulamasına dahil edildi. Değişiklikler 22 Nisan’da yürürlüğe girecek.

İthalatta gözetim uygulaması, bir malın ithalatının piyasadaki diğer üreticilere zarar verecek veya zarar tehdidi yaratacak miktar veya şartlarda piyasaya sürülmesinin engellenmesi için Ticaret Bakanlığınca ithalat malları denetimi yapabilmek adına kurulmuş bir düzenleme olarak tanımlanıyor.