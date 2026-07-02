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Deniz Akkaya misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürüldü, polis nezaretinde tahliye edildi

02.07.2026 - 00:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KOCAELİ (İHA)

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde misafir olarak bulunduğu villada ev sahipleriyle tartışan ve onları eve almadığı öne sürülen eski manken Deniz Akkaya, polis nezaretinde tahliye edildi. Evine ve evcil hayvanlarına kavuşan mülk sahibi Kürşat Akcebe, "Bunu söylerken bile çok üzülüyorum, üzüldüm kadının durumuna. Cidden arkadaşımın böyle bir duruma düşmesi beni üzdü" dedi.

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Edinilen bilgiye göre, Maşukiye Mahallesi Çınar Caddesi üzerinde bulunan villada dün gece saatlerinde ev sahipleri ile Deniz Akkaya arasında tartışma çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede, Akkaya'nın farklı bir suçtan aranma kaydı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis merkezine götürülen Akkaya, burada ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

2Deniz Akkaya misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürüldü, polis nezaretinde tahliye edildi

Gün içinde Kocaeli Adliyesi'ne giden Akkaya, ev sahiplerinden Kürşat Akcebe hakkında çeşitli iddialar öne sürerek şikayetçi oldu. Ayrıca Akcebe hakkında uzaklaştırma kararı da aldırdı.

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3Deniz Akkaya misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürüldü, polis nezaretinde tahliye edildi

Adliyedeki işlemlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Akkaya, evi kiraladığını belirterek, "Ben uzaklaştırma aldım. Ev sahibimden maalesef. Uyuşturucu kullanıp kendisi taşkınlık çıkardığı için uzaklaştırma aldım" iddialarında bulundu.

4Deniz Akkaya misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürüldü, polis nezaretinde tahliye edildi

Ev sahibi Kürşat Akcebe'nin ise Akkaya ile arkadaş olduklarını, eski mankenin evine bir süre önce misafir olarak geldiğini ancak daha sonra evi işgal ettiğini söylediği öğrenildi. Akcebe, Akkaya'nın kendisine yönelik ortaya attığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını da ifade etti.

5Deniz Akkaya misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürüldü, polis nezaretinde tahliye edildi

Evden ekip otosunda çıkarıldı

Öte yandan, akşam saatlerinde söz konusu ikamete geri dönen Deniz Akkaya ile ev sahipleri arasında sular durulmadı. İddiaya göre, Akkaya'nın ev sahiplerini içeri almaması üzerine olay yerine tekrar polis ekipleri sevk edildi.

6Deniz Akkaya misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürüldü, polis nezaretinde tahliye edildi

Ev sahipleri Nihan Akcebe ile kardeşi Kürşat Akcebe'nin tahliye talebi ve şikayeti üzerine, savcılık talimatıyla villaya giren polis ekipleri tahliye işlemi başlattı. Deniz Akkaya, polis nezaretinde evden çıkartılarak ekip otosuyla karakola götürüldü.

7Deniz Akkaya misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürüldü, polis nezaretinde tahliye edildi

"Eve gelip koşa koşa kendisini içeri atmış"

Tahliye işlemlerinin ardından açıklamalarda bulunan ev sahibi Kürşat Akcebe, evine ve hayvanlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti. Süreci anlatan Akcebe, şunları kaydetti:

8Deniz Akkaya misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürüldü, polis nezaretinde tahliye edildi

"Çok mutluyum. Birazdan evime, çocuklarıma kavuşacağım. Şöyle bir problem yaşandı; adliyeden kendisi benden daha önce çıktığı için ve bana uzaklaştırma kararı aldırmış. Eve gelip koşa koşa kendisini içeri atmış.

9Deniz Akkaya misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürüldü, polis nezaretinde tahliye edildi

O yüzden ben evime giremiyordum. Ablam da burada ikamet ediyor, o da ev sahibi. Bir şekilde karakola başvuruldu. Sağ olsun savcılarımız, memurlarımız bize çok yardımcı oldular ve Deniz Hanım'ı çıkarttılar."

10Deniz Akkaya misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürüldü, polis nezaretinde tahliye edildi

"Arkadaşımın böyle bir duruma düşmesi beni üzdü"

Durumdan duyduğu üzüntüyü de dile getiren Akcebe, "Bunu söylerken bile çok üzülüyorum, üzüldüm kadının durumuna. Cidden arkadaşımın böyle bir duruma düşmesi beni üzdü.

11Deniz Akkaya misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürüldü, polis nezaretinde tahliye edildi

Başka da bir şey söyleyemeceğim ama şuan çok mutluyum. Evde kedi ve köpeklerim var. Hepsi de yukarıda tir tir titriyor. Onların yanına girmek için sabırsızlanıyorum.

12Deniz Akkaya misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürüldü, polis nezaretinde tahliye edildi

Gelmem uzun sürdü çünkü İzmit'te merkezdeydim. Bana öyle bir uzaklaştırma kararı almış ki kilometrelerce uzaklaşmak zorunda kalmıştım ama şuan çocuklarıma ve evime kavuştuğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

13Deniz Akkaya misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürüldü, polis nezaretinde tahliye edildi

Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.