Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole uçtu
02.07.2026 - 00:11Güncellenme Tarihi:
Hatay’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
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Kaza; Kırıkhan ilçesi Özsoğuksu mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.