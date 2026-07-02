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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole uçtu

02.07.2026 - 00:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole uçtu

Hatay’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

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Kaza; Kırıkhan ilçesi Özsoğuksu mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

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Yaralı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole uçtu
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole uçtu