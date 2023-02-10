Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Enkazdan refakatçisi olmayan 162 çocuk çıkarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı deprem bölgesinde enkaz altından çıkartılan 162 çocuğun refakatçisi olmadığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Enkaz altından çıkarılmış ve refakatçisi olmayan hastanede tedavisi devam eden 162 çocuk bulunmaktadır. 101 çocuk tedavisinin ardından Bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alınmıştır. 18 çocuğumuz ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmiştir.”